Chủ động xây dựng văn hóa giao thông từ nhà trường

Không biến tuyên truyền pháp luật thành những giờ học nặng lý thuyết, hay chỉ tập trung học sinh để “nghe cho có nghe”, Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng lựa chọn cách tiếp cận gần gũi hơn với học sinh: biến kiến thức pháp luật thành sân chơi để các em tự tìm hiểu, phân tích và đưa ra cách ứng xử của mình, từ đó hình thành ý thức tuân thủ pháp luật và chủ động xây dựng văn hóa giao thông.

Cách mà nhà trường thực hiện là tổ chức cuộc thi dưới dạng gameshow mang tên Go safe - Sống chất, đi đúng luật. Gameshow dành cho học sinh THCS, THPT của trường với 4 vòng thi, tương ứng với từng bước hình thành nhận thức và hành vi: Từ “Nhanh tay - Nhớ luật”, “Hiểu đúng - Làm đúng” đến “Tăng tốc - Ai nhanh hơn?” và cuối cùng là “Về đích - Thông điệp văn hóa giao thông”. Vượt qua mỗi vòng thi, học sinh không chỉ được kiểm tra khả năng ghi nhớ các biển báo giao thông, quy định của pháp luật về an toàn giao thông mà còn được đặt vào những tình huống cụ thể, đòi hỏi vận dụng kiến thức để giải quyết.

Đặc biệt, ở vòng thi cuối cùng, thông qua các từ khóa, các đội thi phải xây dựng bài hùng biện, liên hệ thực tế, đề xuất hành động thiết thực và tạo ra thông điệp có sức lan tỏa. Đó cũng là mục đích cao nhất của hoạt động tuyên truyền: học sinh không chỉ biết mình phải tuân thủ pháp luật, mà hiểu rằng mình có thể trở thành người tuyên truyền, lan tỏa những hành vi giao thông văn minh đến bạn bè, gia đình và cộng đồng.

Thông qua 4 vòng thi, gameshow tạo thành một hành trình khá rõ đối với mỗi học sinh tham gia: nhớ luật, hiểu luật để biết đúng - sai, vận dụng luật để hình thành kỹ năng và nói về văn hóa giao thông để nuôi dưỡng trách nhiệm. Đây cũng là cách để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả hơn: không áp đặt từ trên xuống mà tạo cơ hội để học sinh tự khám phá và hình thành ý thức tự giác cho chính mình.

Khi mỗi học sinh được trang bị kiến thức, chủ động lựa chọn cách ứng xử phù hợp và ý thức rằng hành vi của mình có thể ảnh hưởng đến người khác, pháp luật giao thông sẽ được tuân thủ, đồng thời cũng là cách làm hay trong xây dựng văn hóa giao thông từ nhà trường.