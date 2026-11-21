Từ lời rủ rê bất ngờ đến hành trình chinh phục núi rừng

Thanh Phong bén duyên với trekking vào năm cuối đại học, trong một giai đoạn có nhiều thay đổi về công việc, môi trường và các mối quan hệ. Khi ấy, mong muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới khiến Phong nhanh chóng nhận lời rủ của một người bạn, dù trước đó chưa từng biết đến bộ môn này.

Sau chuyến đi đầu tiên, vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc dần trở thành lý do khiến Phong gắn bó với trekking. Với Phong, mỗi hành trình không đơn thuần là cơ hội ngắm nhìn cảnh đẹp mà còn là dịp tìm hiểu văn hóa, lối sống của người dân bản địa và kết nối với những người đồng hành.

Thanh Phong trên hành trình chinh phục những đỉnh núi Tây Bắc, nơi khởi đầu niềm đam mê trekking của anh.

“Qua hơn hai năm, lý do khiến mình gắn bó và theo đuổi bộ môn này là tình yêu đối với vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc. Đó là vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người và của chính bản thân mình trên những hành trình đó”, Phong chia sẻ.

Đến nay, chàng trai trẻ đã chinh phục 9 đỉnh núi gồm: Tà Chì Nhù, Ky Quan San, Samu, Ngũ Chỉ Sơn, Nhìu Cồ San, Miêu Thạch Sơn, Chu Va 12, Lảo Thẩn và Cú Nhù San. Trong số đó, Miêu Thạch Sơn là hành trình để lại cho Phong nhiều ấn tượng nhất.

Theo Phong, đây là một trong những ngọn núi khó chinh phục tại Tây Bắc, cùng với Chu Va 12 và Can Chua Thìa Sảng. Khác với những cung trekking thông thường, Miêu Thạch Sơn không có lán nghỉ. Thay vào đó, người tham gia có trải nghiệm nghỉ qua đêm trong một chiếc hang giữa cung đường, nơi các thành viên dựng sàn để nghỉ ngơi.

Địa hình dốc, cung đường dài và nhiều đoạn khó đi, đòi hỏi người leo núi không chỉ có sức bền mà còn phải biết phối hợp cơ thể để vượt qua các đoạn dốc. Những thử thách ấy khiến hành trình trở nên đáng nhớ hơn khi người tham gia có cơ hội chinh phục những địa hình không dễ dàng.

Đổi lại, Miêu Thạch Sơn mang đến khung cảnh khiến Phong không thể quên. Đứng trên sống lưng khủng long, giữa không gian núi rừng rộng lớn, chàng trai có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm những đám mây vờn qua các đỉnh núi hùng vĩ trong ánh hoàng hôn.

Những bài học từ cung đường núi

Bên cạnh đam mê trekking, Thanh Phong còn theo đuổi công việc MC tự do, thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hiện tại, bên cạnh công việc marketing, Phong còn là IELTS trainer và MC tự do. Trong tương lai, chàng trai định hướng theo đuổi lĩnh vực branding cho các doanh nghiệp, đồng thời duy trì công việc dạy học ngôn ngữ và dẫn chương trình.

Để cân bằng công việc và đam mê trekking, Phong chú trọng việc lập kế hoạch và duy trì tính kỷ luật. Anh thường lên trước lịch trình công việc theo tuần, tháng, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian dự kiến để chủ động sắp xếp thời gian cho sở thích cá nhân.

Trekking cũng giúp Phong thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống. Trên những cung đường khắc nghiệt, khi nhiệt độ giảm đột ngột, đôi chân gần như cạn sức, Phong luôn tự nhắc mình bước thêm từng bước để tiến về đích.

“Trong cuộc sống cũng vậy, mỗi khi gặp bế tắc hay khó khăn, mình lại dặn lòng cứ bước từng bước một về phía trước. Miễn là mình còn tiến lên, quả ngọt chắc chắn sẽ tới”, Phong chia sẻ.

Bên cạnh đó, sự bao la của núi rừng Tây Bắc giúp Phong nhận ra những nỗi buồn, lo lắng của bản thân thật nhỏ bé. Thiên nhiên rộng lớn và những cơ hội phía trước cũng tiếp thêm động lực để chàng trai vững vàng hơn trong công việc.

Thanh Phong tại đỉnh Lảo Thẩn (Lào Cai), một trong 9 đỉnh núi chàng trai đã chinh phục.

Từ trải nghiệm cá nhân, Phong khuyên người trẻ nên bắt đầu theo đuổi đam mê từ những bước nhỏ, thay vì e ngại về thời gian hay giới hạn của bản thân.

“Đừng ngại ngần thử những điều mới, bởi biết đâu, khoảng thời gian chắt chiu mà bạn bỏ ra để ngắm nhìn thiên nhiên lại trở thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong tuổi trẻ”, Phong bày tỏ.

Với những người muốn thử sức trekking, Phong nhấn mạnh cần chuẩn bị tốt cả kiến thức và thể lực. Bên cạnh việc luyện tập thường xuyên để hạn chế chấn thương, người tham gia cần trang bị kỹ năng sơ cứu, xử lý tình huống và ý thức bảo vệ môi trường. Với Phong, không để lại rác trên cung đường, dù là những mảnh nhỏ nhất, cũng là cách mỗi người góp phần gìn giữ vẻ đẹp thiên nhiên cho các thế hệ sau.

(Ảnh NVCC)