Chủ động xây dựng kịch bản ứng phó các đe dọa an ninh phi truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đại tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong tổng thể tư duy, nhận thức về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, Đảng ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Nghị quyết số 147 của Chính phủ về Chiến lược An ninh phi truyền thống đặt dấu mốc có ý nghĩa lịch sử khi Việt Nam lần đầu tiên ban hành một Chiến lược tổng thể, hoàn chỉnh về vấn đề này.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 147 đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng trong việc thống nhất, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, toàn dân về phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, hoàn thiện hành lang pháp lý, ban hành các kịch bản khung, hợp tác quốc tế. Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm, còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; trong khi an ninh phi truyền thống đã xuất hiện những vấn đề mới, đặt ra yêu cầu cao hơn trong phòng ngừa, ứng phó, đòi hỏi thống nhất nhận thức, hành động trong các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận, đề xuất đúng, trúng các giải pháp sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 147, đưa Chiến lược An ninh phi truyền thống vào thực tiễn, góp phần củng cố an ninh bền vững, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đảng đã xác định.

Với tinh thần thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm cao, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã khẳng định, sau 1 năm triển khai, Chiến lược tổng thể đã từng bước đi vào cuộc sống, mang lại những kết quả bước đầu rất quan trọng, khẳng định tính đúng đắn, kịp thời trong tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước khi chủ động ban hành một chiến lược tổng thể, tiên phong ở tầm quốc gia về an ninh phi truyền thống. Nhận thức về vị trí, vai trò của công tác phòng ngừa, ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội đã có chuyển biến căn bản; các bộ, ngành, địa phương đã chủ động cụ thể hóa Nghị quyết bằng kế hoạch, chương trình hành động sát thực tiễn; cơ chế phối hợp liên ngành bước đầu phát huy hiệu quả trong một số lĩnh vực trọng điểm, cấp bách, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng thời, Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, nhất là về thể chế, cơ chế phối hợp, để Chiến lược không chỉ dừng ở kế hoạch mà thực sự trở thành năng lực ứng phó trên thực tế…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, nhấn mạnh 8 nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu, phải tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế điều hành, phối hợp nhưng không làm phát sinh bộ máy. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu kiện toàn tổ chức phối hợp liên ngành phù hợp làm nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Bảo đảm không làm phát sinh tổ chức nhưng phải rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ quy trình.

Các kịch bản ứng phó phải chuyển từ "xây dựng" sang "vận hành được". Sau khi hoàn thành phải tổ chức tập huấn, diễn tập, rút kinh nghiệm, cập nhật, điều chỉnh để bảo đảm vận hành có hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, phải tạo chuyển biến thực chất về năng lực dự báo, cảnh báo sớm. Bộ Công an tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương nghiên cứu tham mưu, xây dựng, hoàn thiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an ninh phi truyền thống, tận dụng tối đa hạ tầng, hệ thống dữ liệu hiện có của các bộ, ngành, địa phương để liên thông, đồng bộ, bảo đảm chất lượng và khả năng sử dụng lâu dài. Khẩn trương triển khai Đề án "Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống". Các bộ, ngành rà soát lại các quy định thuộc lĩnh vực mình phụ trách; xác định khoảng trống pháp lý, những nội dung chồng chéo, chưa rõ thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu, tập trung nguồn lực có trọng tâm, không dàn trải. Các bộ, ngành, địa phương xác định những nguy cơ lớn nhất, địa bàn trọng điểm, lĩnh vực dễ bị tổn thương để ưu tiên nguồn lực. Đồng thời, phải gắn nhiệm vụ an ninh phi truyền thống với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao năng lực tự cường trong phòng ngừa, ứng phó. Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng đội ngũ…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến- Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong triển khai các nhiệm vụ theo phân công trong thực hiện Nghị quyết 147. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên trao đổi với Bộ Công an để chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Công an các đơn vị, địa phương tập trung rà soát các nhiệm vụ được phân công để triển khai Nghị quyết 147 trong CAND. Phát huy vai trò thường trực, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp; đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể hoàn thiện các kịch bản khung chi tiết phù hợp với đặc điểm địa bàn, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai các mặt công tác phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức năng. Chủ động nắm chắc tình hình, hoàn thiện các đề án về xây dựng cơ sở dữ liệu về an ninh phi truyền thống làm cơ sở trong công tác dự báo, phòng ngừa, ứng phó và giải quyết các thách thức do an ninh phi truyền thống...