Chủ động xác minh, xử lý thông tin an toàn thực phẩm tại trường Mầm non Phương Liệt

Đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu.

Ngày 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp theo thực đơn hằng ngày tại, Tổ giám sát an toàn thực phẩm của trường Mầm non Phương Liệt phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Ngay khi phát hiện sự việc, Tổ giám sát đã báo cáo Hiệu trưởng, lập biên bản tại chỗ, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp ngay lô thực phẩm thay thế bảo đảm chất lượng theo đúng quy định.

Toàn bộ số thịt lợn nghi ngờ đã được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ kiểm tra. Đồng thời, Ban Giám hiệu nhà trường đã báo cáo tới UBND phường và các phòng, ngành chuyên môn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Phương Liệt đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trực tiếp xuống làm việc với sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện Công ty Ngôi Sao Xanh và đại diện cha mẹ học sinh để xác minh, thống nhất phương án xử lý.

Kết quả test nhanh chỉ tiêu sulfite trên 02 mẫu thịt lợn (do Trạm Y tế/thành viên Đoàn kiểm tra phường) đều cho kết quả âm tính. Để bảo đảm tính khách quan, khoa học và minh bạch, Đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành kiểm tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính thức tới các cơ quan báo chí sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng.