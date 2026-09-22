Chủ động vận hành, khai thác hiệu quả tiềm năng lòng hồ thủy điện

Hồ Tả Trạch chủ động vận hành điều tiết nước, ứng phó thiên tai.

Vận hành linh hoạt

Công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của các hồ chứa trên lưu vực sông Hương và sông Bồ.

Ông Nguyễn Quý An, Phó Trưởng ban Quản lý khai thác hồ Tả Trạch cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, tổng lượng lũ về hồ khoảng 130 triệu m3 và toàn bộ dung tích này đã được hồ tích lại. Lượng nước xả qua nhà máy thủy điện chỉ khoảng gần 8 triệu m3. Để chuẩn bị cho mùa lũ năm 2026, đơn vị chủ động rà soát toàn bộ trang thiết bị, sẵn sàng nhân lực, vật tư và nhu yếu phẩm PCTT. Các phương án đề phòng sự cố như mất điện hay bị cô lập cũng được tổ chức diễn tập nội bộ kỹ lưỡng, bảo đảm vận hành an toàn tuyệt đối cho công trình.

Nhờ chủ động vận hành, Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền đã góp phần cắt, giảm đỉnh lũ cho vùng hạ du. Do là đầu mùa và mực nước chưa đến ngưỡng tràn nên toàn bộ lượng nước được tích giữ trong hồ, công ty chỉ vận hành qua phát điện khoảng 56m3/s về hạ du, giúp vùng hạ du không phải chịu áp lực nước xả qua đập tràn.

Ông Chu Văn Thành - Phòng Kinh tế kỹ thuật vật tư, Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền chia sẻ, đơn vị đã hoàn thành tất cả các phương án ứng phó với thiên tai, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố. Trong thời gian xảy ra mưa lũ, chủ hồ đập thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, bám sát diễn biến thực tế để điều tiết linh hoạt, vừa cắt giảm lũ hiệu quả vừa bảo đảm an toàn công trình.

Theo ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, các hồ chứa hiện nay đều được vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương và quy trình đơn hồ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc phối hợp điều tiết nhịp nhàng giữa các đơn vị đã góp phần duy trì dòng chảy, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực hạ du.

Đa dạng hóa dịch vụ, gắn với bảo vệ môi trường

Bên cạnh nhiệm vụ PCTT và cung cấp nguồn nước, không gian của lòng hồ còn chứa đựng những tiềm năng kinh tế về cảnh quan, mặt nước và tài nguyên. Việc nghiên cứu khai thác hợp lý các lợi thế này đang được các doanh nghiệp chủ hồ, đập triển khai bằng những dự án quy mô lớn.

Thủy điện Bình Điền sẽ triển khai dự án điện mặt trời với diện tích 42ha.

Ông Trịnh Xuân Khoa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền cho biết, đơn vị đang định hướng phát triển dự án điện mặt trời khu vực hồ với diện tích khoảng 60ha, công suất dự kiến 19,5MW. Dự án sử dụng hệ thống phao nổi bằng nhựa nhập khẩu, kết nối với bộ nghịch lưu và máy biến áp đặt trên các xà lan thép có thiết kế an toàn giữ lại hoàn toàn lượng dầu máy nếu xảy ra sự cố cháy nổ.

Bên cạnh năng lượng tái tạo, Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền còn định hướng khai thác diện tích lòng hồ rộng 33km2 với 11 đảo nổi để phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Đơn vị đang tập trung quy hoạch đảo chính rộng 20ha làm trung tâm lưu trú, kết nối với các đảo nhỏ xung quanh thông qua hệ thống thuyền, cầu treo... nhằm đa dạng hóa dịch vụ.

Ông Nguyễn Quang Hải, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền thông tin, sắp tới đơn vị sẽ triển khai dự án điện mặt trời Bình Điền với quy mô quy hoạch khoảng 42ha, tổng mức đầu tư 622 tỷ đồng và sản lượng điện trung bình đạt khoảng 52 triệu kWh mỗi năm. Dự án không chỉ tối ưu hóa nguồn năng lượng vào ban ngày mà còn giúp hạn chế sự phát triển của rêu tảo trên mặt nước lòng hồ. Các thủ tục pháp lý, báo cáo khả thi đang được hoàn thiện để khởi công vào cuối năm 2026 và dự kiến đưa vào vận hành vào cuối năm 2027.

Trong buổi làm việc mới đây với các chủ hồ thủy lợi, thủy điện về công tác điều tiết nước, quản lý vận hành và khai thác hiệu quả tài nguyên lòng hồ trên địa bàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh: Những hạng mục đi kèm các dự án điện mặt trời trên lòng hồ đòi hỏi phải hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến, chất lượng cao và được Sở Công Thương chủ trì thẩm định chặt chẽ. Vấn đề tác động môi trường phải được đặt lên hàng đầu; chủ đầu tư bắt buộc phải xây dựng đầy đủ phương án dự phòng cho mọi tình huống để xử lý ngay lập tức khi xảy ra sự cố, tuyệt đối không để ô nhiễm nguồn nước. Thành phố khuyến khích các dự án tiếp cận nguồn tín dụng xanh để vừa phát triển năng lượng tái tạo vừa gắn liền với bảo vệ nghiêm ngặt môi trường, hệ sinh thái khu vực lòng hồ thủy lợi, thủy điện.