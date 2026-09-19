Chủ động và sáng tạo, không chờ chỉ đạo, giao việc

Đồng chí Lê Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TPHCM

* PHÓNG VIÊN: Đồng chí nhấn mạnh cơ sở phải chủ động, không chờ giao việc. Vậy bí thư chi bộ cần thay đổi cách tổ chức thực hiện nhiệm vụ như thế nào?

- Đồng chí LÊ VĂN PHONG: Tinh thần chung đối với bí thư chi bộ, cấp ủy viên các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM hiện nay là phải chủ động, không trông chờ. Trước đây, trong cách làm truyền thống, có lúc cơ sở chờ cấp trên chỉ đạo rồi mới triển khai; còn hiện nay, trong phạm vi thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và khả năng của mình, cơ sở phải chủ động tổ chức thực hiện công việc.

Nghị quyết của Trung ương mang tính định hướng, tùy từng cơ sở, từng tổ chức, từng ngành, bí thư chi bộ và cấp ủy viên phải nhận diện rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó đưa ra chương trình hành động, giải pháp và cách làm phù hợp, không áp dụng rập khuôn. Sự chủ động phải gắn với việc nắm chắc nguyên tắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Mục tiêu là chuyển từ cách làm “chờ chỉ đạo, chờ giao việc” sang chủ động tổ chức thực hiện trong phạm vi thẩm quyền được giao, nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định và nguyên tắc của Đảng.

* Khi gặp một vấn đề mới, khó, bí thư chi bộ cần xác định những việc có thể chủ động xử lý, những việc phải báo cáo, xin ý kiến cấp trên như thế nào?

- Trước hết, người bí thư chi bộ phải nắm vững nguyên tắc và các quy định của Đảng. Đây là năng lực cốt lõi để bí thư chi bộ vừa phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, vừa giữ vững kỷ cương, nguyên tắc Đảng để thực hiện. Khi đứng trước một vấn đề mới, phải xác định rõ những nội dung phải tuân thủ trên cơ sở thẩm quyền, quy chế làm việc và mức độ ảnh hưởng của vấn đề, từ đó tìm cách làm phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị.

Với những vấn đề mới, khó, chưa có sẵn cách làm, bí thư chi bộ không thể chỉ chờ hướng dẫn mà cần chủ động nghiên cứu, trao đổi, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên và quần chúng để tìm giải pháp phù hợp, nhưng phải bảo đảm đúng nguyên tắc của Đảng.

Khi vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cơ sở thì bí thư chi bộ cần chủ động thực hiện theo thẩm quyền cho phép; khi vượt thẩm quyền thì cần báo cáo, xin ý kiến cấp trên trực tiếp. Đặc biệt, trong thời gian chờ ý kiến cấp trên, cơ sở có thể chủ động nghiên cứu giải pháp chuẩn bị những nội dung gì để công việc không bị chậm. Việc gì đã có quy định rõ ràng thì chủ động quyết định, những việc chưa có quy định rõ ràng thì chủ động nghiên cứu đề xuất và xin ý kiến.

Ban tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên các tổ chức cơ sở Đảng năm 2026 tặng giấy khen đến các học viên có thành tích xuất sắc

* Từ thực tế tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên năm 2026, vướng mắc nào đang được nhiều bí thư chi bộ quan tâm? Đảng ủy Các cơ quan Đảng TPHCM sẽ giải quyết, phản hồi ra sao?

- Lớp bồi dưỡng năm nay dành thời gian để các đồng chí bí thư chi bộ, cấp ủy viên trao đổi những khó khăn, vướng mắc tại cơ quan, đơn vị. Những vấn đề đã có quy định sẽ được trao đổi, giải đáp ngay; những vướng mắc cần nghiên cứu thêm sẽ được tiếp thu, ghi nhận để Đảng ủy tiếp tục xem xét, bàn bạc và tháo gỡ cùng cơ sở.

Cùng với cập nhật những quy định, chủ trương mới để cấp ủy cơ sở thông suốt, nắm rõ và tổ chức thực hiện đúng, việc bồi dưỡng giúp nhận diện những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện. Công tác Đảng hiện nay phải theo kịp sự thay đổi nhanh của công nghệ và truyền thông, nhất là trong tổ chức công việc và nắm bắt diễn biến tư tưởng.

* Sau bồi dưỡng, căn cứ nào để đánh giá bí thư chi bộ đã vận dụng tốt hơn vào công việc?

- Điều chúng tôi kỳ vọng là sau bồi dưỡng, mỗi đồng chí có thêm kiến thức, phương pháp, sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ và kết quả phải được thể hiện trong thực tế triển khai công việc. Chất lượng cuối cùng phải được nhìn từ kết quả triển khai, cấp ủy, chi bộ hoạt động tốt hơn; khả năng vận dụng chủ trương, nghị quyết vào nhiệm vụ cụ thể tốt hơn; những vấn đề phát sinh tại cơ quan, đơn vị được nhận diện và xử lý kịp thời, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đó là thước đo đối với kết quả bồi dưỡng.

Ngày 18-9, Đảng ủy Các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên các tổ chức cơ sở Đảng năm 2026. Ban tổ chức lớp bồi dưỡng trao giấy chứng nhận cho 203 học viên; trong đó khen thưởng 15 học viên xuất sắc.