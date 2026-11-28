Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Trước tình hình mưa lớn kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, ở khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa lớn từ ngày 25/11.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, Chính phủ chỉ đạo tăng cường và chủ động ứng phó đối với các khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Theo Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, để chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương thực hiện các kế hoạch ứng phó với thiên tai. Trong đó, nhiệm vụ của các bộ, ngành như sau:

1. Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an và các bộ, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của Nhân dân, khắc phục nhanh nhất hậu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình thiên tai, mưa lũ tại Trung Bộ. Ảnh minh hoạ: IT

Các địa phương cần đề phòng mưa lớn và các nguy cơ ảnh hưởng đời sống, sản xuất

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức các cơ quan đơn vị liên quan:

a) Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

b) Rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, sạt lở, lũ quét, lũ ống.

c) Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân đi lại qua ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn; triển khai các biện pháp ứng phó ngập úng ở đô thị, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.

3. Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó; phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương chỉ đạo vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du, đồng thời chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Chủ động chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó thiên tai theo nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

4. Các Bộ: Quốc phòng, Công an phối hợp với các địa phương chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai; chỉ đạo các cơ quan chức năng và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẵn sàng triển khai hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn.

5. Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao chủ động chỉ đạo ứng phó, bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và các hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực quản lý.

6. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam kịp thời thông tin về tình hình mưa lũ, thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của cơ quan chức năng; tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cho Nhân dân.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề đột xuất, phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.