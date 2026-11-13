Chủ động ứng phó với thiên tai do ảnh hưởng của El Nino năm 2026 - 2027

Chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân trước những diễn biến thời tiết bất thường.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, El Nino tiếp tục duy trì trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, cháy rừng. Đồng thời, vẫn có khả năng xuất hiện mưa lớn, lũ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm bất thường. Nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm; nắng nóng có xu hướng xuất hiện sớm tại một số khu vực.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai theo các kịch bản nguồn nước và thiên tai, kể cả tình huống bất lợi hơn dự báo. Trong đó, chú trọng phương án phòng, chống hạn hán, nắng nóng, cháy rừng; đồng thời chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, mưa đá và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm bất thường. Các địa phương cần xây dựng phương án bảo vệ, sơ tán người dân khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu các địa phương xác định, khoanh vùng khu vực có nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, nhất là vùng cao, vùng núi đá và những nơi từng xảy ra tình trạng thiếu nước. Chủ động chuẩn bị nguồn nước thay thế, phương tiện vận chuyển, huy động lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết. Đồng thời, thường xuyên kiểm kê, đánh giá nguồn nước tại các hồ chứa, công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt; ưu tiên bảo đảm nước phục vụ sinh hoạt, y tế, trường học và các nhu cầu thiết yếu.

Trong sản xuất nông nghiệp, các địa phương cần tính toán khả năng cấp nước trong cả mùa khô để điều chỉnh thời vụ, cơ cấu sản xuất và diện tích canh tác phù hợp; hướng dẫn người dân tích trữ nước, áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm, sử dụng nước hiệu quả, bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, cần xác định khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao, bố trí lực lượng, phương tiện, nguồn nước theo phương châm “bốn tại chỗ”, tăng cường tuần tra, kiểm soát và cảnh báo nguy cơ.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động theo dõi, cập nhật, cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, nguồn nước và thiên tai; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giải pháp ứng phó phù hợp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển, cấp nước, chữa cháy rừng, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai giải pháp bảo đảm cung cấp điện, cấp nước, an toàn hồ đập, phòng, chống ngập úng và bảo đảm sức khỏe người dân. Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng tăng cường thông tin về diễn biến El Nino, các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và hướng dẫn người dân sử dụng nước, điện tiết kiệm, hiệu quả.

Công văn số 4495 UBND KT ngày 12 11 2026 về việc tăng cường chủ động phòng chống ứng phó với các loại hình thiên tai do ảnh hưởng của El Nino năm 2026 2027