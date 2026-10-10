Chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang ở các địa phương miền núi Đà Nẵng chủ động hỗ trợ người dân vận chuyển và dự trữ lương thực.

Mùa mưa bão năm 2026 đang bước vào cao điểm, thành phố đã chỉ đạo 93 xã, phường, nhất là các xã miền núi, khẩn trương rà soát dự trữ lương thực, thực phẩm, bảo đảm đủ các điều kiện thực hiện “bốn tại chỗ”.

Năm 2025, từ tháng 10 đến tháng 12, tại xã Phước Thành xảy ra 3 cơn bão và 4 đợt mưa lớn kéo dài, gây nhiều thiệt hại về đời sống dân sinh, cơ sở hạ tầng. Một người bị thương nặng do sạt lở núi vùi lấp; 22 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó 4 căn bị thiệt hại hoàn toàn.

Tại các Thôn: 1, 3, 4 và 6 xảy ra sạt lở khá nghiêm trọng. Địa phương đã di dời 232 hộ, với 677 nhân khẩu. Ngoài ra, các công trình giao thông, nước sinh hoạt, trường học, văn hóa cũng bị ảnh hưởng; ước tính tổng thiệt hại hơn 52 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Thành Đỗ Hoài Xoan, năm nay, để chuẩn bị ứng phó thiên tai, xã đã thành lập Đội xung kích tại 4 thôn với 100 thành viên, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng phó, cứu hộ. Lực lượng tập trung vào các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn như mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất; chia cắt các thôn, cô lập xã với các địa phương lân cận.

Đồng thời, xã xác định trước các địa điểm sơ tán dân, tuyến đường di chuyển, lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu và số lượng nhu yếu phẩm cần thiết.

“Xã đã dự trữ 35 tấn gạo phục vụ nhu cầu lương thực của nhân dân. Qua rà soát tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, xã dự trữ được khoảng 500 thùng mì ăn liền, 500 thùng nước suối cùng các thực phẩm khác đủ dùng trong 10 ngày nếu bị cô lập. Ngoài ra, xã bố trí 4 máy đào, 4 xe ben để phục vụ san ủi đất đá khi có sạt lở xảy ra; chuẩn bị 50 tấm bạt loại 4x6m cùng một số vật tư khác để hỗ trợ cho các hộ dân chống sạt lở đất tại khu dân cư”, đồng chí Đỗ Hoài Xoan cho biết.

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 175km, xã miền núi Trà Tập thường xuyên chịu thiệt hại do thiên tai. Riêng năm 2025, toàn xã có 138 hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở; 12 tuyến giao thông chính phục vụ cứu trợ, vận chuyển vật liệu và đi lại bị phá hủy.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đặng Văn Trà cho biết, đối với Trà Tập, rủi ro thiên tai trên địa bàn xã không phải do bão ven biển mà là mưa lớn cục bộ dẫn đến lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, sạt trượt ta-luy… gây hư hỏng hạ tầng giao thông, công trình nước sinh hoạt, thủy lợi, trường học, trạm y tế và nhà ở.

Trong và sau thiên tai năm 2025, xã đã chủ động mượn gạo từ các trường bán trú và tiếp nhận gạo hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, tổng cộng 11,7 tấn, để kịp thời cứu đói cho người dân tại các điểm dân cư bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, xã mua lương thực, thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu với kinh phí gần 49 triệu đồng. Việc hỗ trợ ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ có nhà hư hỏng, hộ phải di dời khẩn cấp, kiên quyết không để người dân thiếu đói, thiếu chỗ ở, thiếu nhu yếu phẩm trong và sau thiên tai.

“Hiện địa phương đã hoàn thiện hệ thống chỉ đạo, chỉ huy và phương án ứng phó; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro tại các khu vực nguy cơ cao và nâng cao năng lực lực lượng tại chỗ, cứu hộ, cứu nạn. Ngoài sự chuẩn bị về lương thực, nhu yếu phẩm, xã cũng yêu cầu các thôn củng cố tổ xung kích phòng, chống thiên tai, phân công lực lượng nắm chắc từng hộ, từng nhóm hộ, nhất là vận động mỗi hộ chủ động dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, vật dụng thiết yếu tối thiểu từ 10-15 ngày khi bị chia cắt”, đồng chí Đặng Văn Trà chia sẻ.

Trước mùa mưa năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 26/5/2026 phê duyệt Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn.

Theo kế hoạch, dự trữ lương thực, thực phẩm năm 2026 tại 78 xã, phường thành phố, gồm: 235.584 thùng mì ăn liền, 28.949 thùng lương khô, 2.108 tấn gạo, 53.237 thùng nước uống đóng chai và 1.449 tấn các mặt hàng thiết yếu khác.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đề nghị các doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa để phân phối, cung ứng hàng thiết yếu.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trương Xuân Tý cho hay, để phòng ngừa, ứng phó lũ quét, sạt lở đất tại các địa bàn nguy cơ cao, nhất là vấn đề dự trữ lương thực, thực phẩm, Thường trực Thành ủy đã có Công văn số 1891-CV/TU ngày 18/8/2026 chỉ đạo gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu với yêu cầu “nắm chắc dân, chắc địa bàn, chắc rủi ro”.

Các địa phương tổ chức lại phương châm “bốn tại chỗ” trên cơ sở rà soát lực lượng tại từng xã, phường, thôn, tổ dân phố. Đặc biệt, thành phố cho thiết lập cơ chế phối hợp liên xã, liên địa bàn và phương án chi viện chéo giữa địa bàn xung yếu với địa bàn an toàn hơn.

“Đối với các xã miền núi, thành phố yêu cầu rà soát, chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu tại những vị trí an toàn. Riêng các địa bàn, khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập khi xảy ra mưa bão, sạt lở đất phải bảo đảm lượng dự trữ đáp ứng nhu cầu sử dụng từ 30 ngày trở lên”, đồng chí Trương Xuân Tý nói.