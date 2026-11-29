Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với ngư dân cứu hộ tàu cá bị mắc cạn. Ảnh: Văn Tân

Kịp thời có mặt khi người dân gặp nạn

Đầu tháng 11, mưa lớn kéo dài, gió mạnh, sóng biển dâng cao tại nhiều khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hải sản và neo đậu tàu thuyền của ngư dân. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động nắm tình hình, kiểm tra những khu vực có nguy cơ mất an toàn và sẵn sàng triển khai lực lượng ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Mới đây, vào lúc 4 giờ ngày 10/11/2026, tại khu vực bờ kè Hòn Khói, tàu cá mang số hiệu KH-10741-TS do ông Nguyễn Văn Tú, trú tại tổ dân phố Hòn Khói, phường Đông Ninh Hòa làm chủ phương tiện đang neo đậu thì bất ngờ bị sóng lớn đánh trôi, dẫn đến chìm tàu. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Ninh Hải nhanh chóng huy động 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tại chỗ và nhân dân tổ chức cứu hộ. Thời điểm xảy ra sự cố, sóng biển lớn, gió mạnh khiến việc tiếp cận, di chuyển phương tiện gặp nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, tổ chức kéo tàu, đưa phương tiện lên bờ. Sau khoảng 3 giờ nỗ lực, chiếc tàu cá được trục vớt thành công, tạo điều kiện để chủ phương tiện kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Trung tá Trương Phúc Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ninh Hải, người trực tiếp chỉ huy lực lượng tham gia cứu hộ cho biết: "Nhờ thường xuyên tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nên khi nhận được tin báo, đơn vị nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện, triển khai nhiệm vụ theo đúng phương án. Trong quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng và người dân, bảo đảm xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung phương án, nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn".

Từ thực tế cho thấy, khả năng ứng phó với thiên tai phụ thuộc rất lớn vào công tác chuẩn bị, khả năng cơ động và sự phối hợp giữa các lực lượng ngay tại cơ sở. Với Bộ đội Biên phòng, việc nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì lực lượng thường trực, xử lý nhanh các tình huống phát sinh là yêu cầu thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi vụ cứu hộ thành công giúp người dân giảm bớt khó khăn, củng cố niềm tin vào lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biển, đảo.

Chủ động lực lượng, phương tiện từ cơ sở

Tỉnh Khánh Hòa có tuyến bờ biển dài khoảng 490km, với 47 đảo, 5 đầm, vịnh, 2 quân cảng, 18 thương cảng, 59 bến bãi và hơn 5.000 tàu thuyền hoạt động thường xuyên trên biển. Hằng năm, vùng biển của tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của khoảng 4 đến 5 cơn bão, cùng nhiều đợt áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, gió mạnh và triều cường. Những năm gần đây, diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Riêng năm 2025, trên địa bàn, thiên tai xảy ra liên tiếp, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Theo thống kê, thiên tai đã làm 22 người chết, 20 người bị thương; 89 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 290 ngôi nhà bị hư hỏng, tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 6.018 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa luyện tập phương án cứu vớt người gặp nạn trên biển. Ảnh: Văn Tân

Hậu quả do thiên tai gây ra cho thấy, công tác phòng ngừa, cảnh báo và chuẩn bị các phương án ứng phó phải được tiến hành thường xuyên, sát với đặc điểm từng địa bàn. Trên cơ sở đánh giá tình hình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa xác định lấy chủ động phòng ngừa làm trọng tâm, chuẩn bị lực lượng, phương tiện từ sớm, bảo đảm khả năng xử lý các tình huống ngay khi phát sinh. Các đơn vị thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức kiểm tra phương tiện, trang bị, vật chất hậu cần và luyện tập các tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Thực hiện phương châm "4 tại chỗ", gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng ứng phó với thiên tai, sự cố, tai nạn. Cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì một trung đội cơ động; mỗi đồn Biên phòng bố trí một tiểu đội sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Hải đội Biên phòng 1 và Hải đội Biên phòng 2 duy trì 2 kíp tàu cùng các phương tiện, trang bị chuyên dụng, bảo đảm khả năng cơ động khi có yêu cầu.

Đại tá Phan Thăng Long, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: "Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của Bộ đội Biên phòng. Chúng tôi xác định phải chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, xây dựng phương án cụ thể, sát với tình hình địa bàn; không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm lực lượng cơ động nhanh nhất, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra".

Khi có bão, áp thấp nhiệt đới hoặc thời tiết nguy hiểm, lực lượng trực canh tăng cường phát các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo hướng di chuyển của bão, hướng dẫn thuyền trưởng, chủ phương tiện điều chỉnh hành trình, tìm nơi tránh trú an toàn. Trường hợp tàu thuyền gặp sự cố, thông tin được tiếp nhận, xác minh để xác định vị trí, tình trạng phương tiện, hướng dẫn các biện pháp xử lý ban đầu và phối hợp huy động những tàu cá đang hoạt động gần khu vực hỗ trợ.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, chủ động nắm chắc tình hình, duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống xảy ra. Sự chủ động trong phòng ngừa, kịp thời trong ứng cứu của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng góp sức bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Cùng với chuẩn bị lực lượng, phương tiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đặc biệt chú trọng duy trì hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Hiện nay, 19 đài canh thông tin tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì hoạt động 24/24 giờ, tổ chức trực canh trên tần số 9.339 kHz vào ban ngày và 6.973 kHz vào ban đêm. Thông qua hệ thống này, các đơn vị thường xuyên tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến hoạt động của tàu thuyền, diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo những khu vực nguy hiểm để ngư dân chủ động phòng tránh.