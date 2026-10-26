Chủ động ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn

Tính đến ngày 15/10, dung tích các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 55-90% dung tích thiết kế; dự kiến đến cuối mùa mưa năm 2026, dung tích bình quân các hồ chứa chỉ đạt khoảng 70-80%, tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong mùa khô năm 2026-2027.

Nhằm chủ động quản lý, điều tiết và sử dụng hiệu quả nguồn nước; xác định các khu vực, đối tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng để triển khai giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời; ưu tiên bảo đảm nước sinh hoạt cho Nhân dân, duy trì sản xuất trong điều kiện nguồn nước cho phép và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh đã xây dựng phương án ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2026-2027.

UBND tỉnh xây dựng phương án ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2026-2027 - Ảnh: N.L.M

Mục tiêu cụ thể là chủ động rà soát, xác định các khu vực dân cư, công trình cấp nước có nguy cơ thiếu hụt nguồn nước; xây dựng phương án cấp nước dự phòng, cấp nước thay thế phù hợp với từng mức độ thiếu hụt, ưu tiên bảo đảm nhu cầu nước sinh hoạt thiết yếu của Nhân dân, nhất là tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển và địa bàn không có nguồn nước thay thế; triển khai các giải pháp thủy lợi ngay từ đầu vụ như tưới tiết kiệm, bơm chuyền, lắp đặt trạm bơm dã chiến, đắp đập tạm và nạo vét kênh mương.

Tỉnh cũng phấn đấu bảo đảm sản lượng lương thực có hạt đạt tối thiểu 60 vạn tấn/năm; phấn đấu chuyển đổi ít nhất 286ha diện tích gieo trồng đất trồng lúa có nguy cơ thiếu nước sang trồng các loại cây trồng cạn phù hợp, có giá trị kinh tế trong vụ hè-thu 2027; đồng thời chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; bảo đảm nguồn nước để cấp, cấp bù cho khoảng 10.141ha nuôi trồng thủy sản năm 2027…

Tỉnh sẽ triển khai các giải pháp thủy lợi ngay từ đầu vụ như tưới tiết kiệm, bơm chuyền, lắp đặt trạm bơm dã chiến, đắp đập tạm và nạo vét kênh mương - Ảnh: N.L.M

Phương án được xây dựng tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, như: Chủ động theo dõi, cập nhật thông tin dự báo khí tượng, thủy văn và diễn biến nguồn nước; đánh giá nguy cơ, phạm vi và mức độ ảnh hưởng của nắng nóng,hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn để triển khai các giải pháp ứng phó phù hợpvới tình hình thực tế.

Sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên bảo đảm nước sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu, đồng thời cân đối nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và các hoạt động sản xuất khác theo khả năng nguồn nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước và chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó. Tổ chức kiểm kê, đánh giá khả năng nguồn nước tại các hồ chứa, công trình thủy lợi và hệ thống cấp nước sau mùa mưa năm 2026; cân đối nhu cầu sử dụng nước theo từng thời kỳ, từng vùng phục vụ và từng kịch bản nguồn nước.