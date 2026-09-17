Chủ động ứng phó với mưa lũ tại các địa phương khu vực Nông Cống cũ

Mưa lớn gây ngập lụt tại xã Thăng Bình.

Nước sông dâng cao, nhiều khu vực bị ngập

Từ đêm 16 đến sáng 17/9, trên địa bàn khu vực Nông Cống cũ tiếp tục có mưa to đến rất to. Có nơi lượng mưa trên 200mm, khiến mực nước trên sông Yên dâng cao, gây ngập tại một số khu dân cư và diện tích sản xuất.

Tuyến đường vào thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài

Tại xã Thăng Bình, đến 12 giờ ngày 17/9, toàn xã có khoảng 185 nhà dân bị nước tràn vào; 325 hộ nuôi cá với diện tích hơn 23ha bị tràn bờ.

Nước lũ dâng cao gây ngập lụt các hộ dân.

Gia đình ông Vũ Doãn Thành, xã Thăng Bình đã chủ động bảo vệ tài sản trước khi nước ngập vào nhà

Gia đình ông Vũ Doãn Thành, thôn Hồng Sơn là một trong những hộ bị ảnh hưởng trực tiếp. Nước lũ dâng nhanh, tràn vào nhà, nhưng nhờ chủ động kê cao, di chuyển tài sản đến nơi an toàn nên gia đình hạn chế được thiệt hại.

Ông Vũ Doãn Thành, thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình, cho biết: Ngày 16/9, nước lũ trên địa bàn dâng rất nhanh, làm nhiều hộ dân trong thôn bị ngập, có nhà bị ngập sâu. Nhờ chủ động ứng phó từ trước nên tài sản của gia đình ông cơ bản không bị hư hỏng.

Xã Thăng Bình đã gia cố tạm thời tuyến kênh Nam bị vỡ.

Đáng chú ý, bờ kênh Nam qua thôn Thăng Thọ xảy ra sự cố vỡ bờ. Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ khẩn trương gia cố, khắc phục, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư và sản xuất của người dân.

Ông Trần Văn Thuận, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Thăng Bình, cho biết, trước diễn biến mưa lũ, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân kê cao tài sản, vật dụng; chủ động di chuyển các hộ dân ở khu vực có nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, lực lượng tại chỗ được huy động để gia cố tuyến kênh bị vỡ.

Chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân

Không chỉ tại Thăng Bình, mưa lớn kéo dài cũng gây ngập tại một số địa phương thuộc khu vực Nông Cống. Mặc dù các hồ Sông Mực và Yên Mỹ vẫn đang thực hiện tốt nhiệm vụ cắt lũ, song nước tại một số khu dân cư tiếp tục dâng cao.

Mưa lớn đang gây ngập lụt tại xã Nông Cống

Trước tình hình trên, các địa phương đang khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt; chuẩn bị phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện và vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các địa phương di chuyển người dân ở vùng bị ngập đến khu vực an toàn

Ông Đỗ Văn Đức, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Nông Cống, cho biết, theo dự báo, thời tiết tiếp tục có mưa, vì vậy địa phương đang triển khai các giải pháp ứng phó; đặc biệt xây dựng phương án di dời các hộ dân tại những khu vực bị ngập, không bảo đảm an toàn.

Các địa phương đang chuẩn bị lực lượng, phương tiện nhằm ứng phó với nước lũ dâng cao

Trong điều kiện mưa lũ còn diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với các địa phương là phải chủ động từ sớm, từ xa; thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, mực nước trên các sông, hồ để kịp thời điều chỉnh phương án ứng phó. Cùng với đó, việc bảo đảm an toàn tính mạng người dân, nhất là tại các khu vực thấp trũng, ven sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, chia cắt, tiếp tục được đặt lên hàng đầu.