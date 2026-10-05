Chủ động ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất trên địa bàn Hà Tĩnh

Dự báo sóng lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh có thể gây nguy hiểm cho tàu, thuyền hoạt động trên biển.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Theo tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm ngày 4/10 đến ngày 5/10/2026, trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ trên 80mm.

Lượng mưa đo được từ 9h ngày 5/10 đến 12h ngày 5/10 tại các trạm như sau: Cẩm Yên 112,2mm (Yên Hòa); Kỳ Khang 137,8mm (Kỳ Khang); Kỳ Phong 55,2mm (Kỳ Xuân); Kỳ Phú 135,6mm; Kỳ Đồng 125,2 mm (Kỳ Anh).

Mưa lớn khả năng xảy ra ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, đô thị, vùng trũng thấp ven sông, suối; thời gian ngập úng có thể kéo dài đến sáng 6/10/2026; đồng thời có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc.

Trên biển có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; vùng ven biển có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, gió mạnh, sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu, thuyền hoạt động.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nội dung liên quan.

Trước hết, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn trên các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo để thông báo kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân; đặc biệt là vùng ven sông, suối, ven các sườn núi, vùng thấp trũng được biết để chủ động các biện pháp phòng, tránh, ứng phó; các địa phương ven biển thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của gió mạnh để chủ động phòng, tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Triển khai lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lũ. Tùy theo diễn biến thời tiết và mức độ ảnh hưởng, chủ động tổ chức sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Các địa phương, đơn vị quản lý công trình thủy lợi, thủy điện bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết, đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ xung yếu. Chủ động vận hành các công trình tiêu úng, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp và các khu vực đô thị, vùng trũng thấp, khu tập trung dân cư và các khu vực khai thác khoáng sản. Kiểm tra, rà soát và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Chỉ đạo người dân tổ chức thu hoạch các loại cây ăn quả có múi đã chín, các lồng bè và diện tích nuôi trồng thủy sản đã đến kỳ thu hoạch, không để xảy ra thiệt hại khi có mưa lớn. Chủ động khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước, không để cây trồng bị ngập úng kéo dài; đối với diện tích rau màu cần bố trí luống, rãnh thoát nước phù hợp.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trong khu kinh tế tổ chức rà soát, cập nhật và triển khai đồng bộ các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, dông, lốc xoáy và gió mạnh trên biển; phân công lực lượng trực chỉ huy, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đảm bảo an toàn tại các khu vực tập trung đông dân cư, người lao động, các dự án, công trường đang thi công, chủ động phương án bảo vệ người, tài sản, thiết bị, vật tư và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết yếu khi xảy ra mưa lũ, ngập úng.

Các chủ đầu tư các công trình đang triển khai xây dựng khẩn trương triển khai phương án bảo đảm an toàn đối với công trình, người và máy móc, thiết bị khi có mưa lớn xảy ra.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh theo dõi thường xuyên diễn biến tình hình thời tiết; phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh kịp thời đưa tin cho các địa phương, các ngành và Nhân dân được biết để chủ động phòng tránh có hiệu quả.

Các địa phương, đơn vị chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, các trang thiết bị cần thiết để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để tổng hợp, tham mưu chỉ đạo, xử lý kịp thời.