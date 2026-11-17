Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, ngày 18 và 19-11, khu vực phía bắc tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa và dông, phía nam có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Từ đêm 19 đến hết ngày 22-11, toàn tỉnh nhiều mây, phía bắc tỉnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía nam tỉnh có mưa, rải rác mưa vừa, cục bộ có điểm mưa to và dông. Tổng lượng mưa phía bắc phổ biến 50 - 100mm/24 giờ, cục bộ có nơi cao hơn 150mm/24 giờ; phía nam phổ biến 10 - 30mm, cục bộ có nơi hơn 50mm/24 giờ. Từ ngày 20 đến 23-11, các sông phía bắc tỉnh khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức trên dưới báo động 1; các sông phía nam tỉnh mực nước có dao động.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa lớn và các hình thái thiên tai có thể xảy ra; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn để chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu, địa điểm có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, nhất là trong thời gian có mưa lớn kéo dài hoặc mưa lớn với cường độ cao trong thời gian ngắn.

Các địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, ngập lụt sâu, nhất là khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu dân cư dưới chân taluy, sườn dốc, khu vực đã từng xảy ra sạt lở hoặc có dấu hiệu mất an toàn. Chủ động thông tin, cảnh báo đến người dân; chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện, vật tư và địa điểm sơ tán; tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có nguy cơ xảy ra thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân.

Dự báo trên địa bàn tỉnh có mưa trong những ngày tới.

Cùng với đó, các địa phương kiểm tra, rà soát hệ thống thoát nước, các tuyến kênh mương, cống thoát nước, khu vực thường xuyên xảy ra ngập, nhất là tại các khu dân cư, khu đô thị, khu vực tập trung đông dân cư; tổ chức khơi thông dòng chảy, xử lý các vị trí bị tắc nghẽn, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước. Kiểm tra các công trình phòng, chống thiên tai, đê, kè, hồ đập, công trình giao thông và các khu vực xung yếu thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các sự cố, nguy cơ mất an toàn công trình.

Đối với các tuyến đường, khu vực thường xuyên bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt, các ngầm tràn, cầu tràn qua sông, suối, các địa phương phải chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, biển cảnh báo, rào chắn và tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông khi cần thiết; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm khi không bảo đảm an toàn.

Các địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn để theo dõi thông tin vận hành, điều tiết, xả lũ; kịp thời thông báo đến người dân vùng hạ du về thời gian, lưu lượng xả lũ và các nguy cơ có thể xảy ra để chủ động phòng tránh; không để người dân thiếu thông tin, bất ngờ khi hồ chứa thực hiện điều tiết, xả lũ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các kỹ năng phòng tránh mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất; chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, di chuyển vật nuôi, phương tiện và tài sản có giá trị đến nơi an toàn. Khuyến cáo người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không vớt củi, không đánh bắt cá tại các khu vực sông, suối trong thời gian mưa lũ.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, rà soát, kiểm tra đối với ngành, lĩnh vực quản lý, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, khu vực có nguy cơ ngập, sạt lở; chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học khi cần thiết; bảo đảm an toàn cho du khách, khu vui chơi; sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai kịp thời công tác ứng cứu. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông ở địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của thiên tai đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh.