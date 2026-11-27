Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên.

Công điện nêu: Dự báo từ ngày 27-30/11/2026, khu vực từ thành phố Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100 mm/3 giờ) có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc các tỉnh từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Để chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an và các bộ, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của Nhân dân, khắc phục nhanh nhất hậu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố./.