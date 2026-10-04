Chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Kiểm tra tuyến đường bị sạt lở do mưa lũ tại bản Tạ Bú, xã Mường Bú.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ. Từ ngày 4/10, Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chủ động di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết. Tổ chức canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, khu vực đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết và các vị trí có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Đồng thời, kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ chứa, đập dâng, công trình thủy lợi, thủy điện và vùng hạ du; triển khai các biện pháp phòng, chống rét, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; duy trì nghiêm chế độ trực ban, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra./.