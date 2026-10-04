Chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa lớn và gió mạnh trên biển

Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Ninh Cơ.

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế. Từ gần sáng 5/10, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6 - 7, giật cấp 8; từ 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ 4/10, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ ngập úng, sạt lở đất.

Để chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời các tình huống thiên tai, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết: Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo về không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh; sẵn sàng lực lượng tại chỗ hỗ trợ khắc phục hậu quả (nếu có).

Đảm bảo an toàn trên biển: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các xã ven biển (Bình Minh, Kim Đông, Rạng Đông, Hải Thịnh, Hải Xuân, Hải Tiến, Hải Quang, Hải Hưng, Giao Ninh, Giao Bình, Giao Hưng, Giao Phúc, Giao Hòa, Giao Minh) chủ động theo dõi sát diễn biến gió mạnh trên biển. Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu.

Tăng cường thông tin tuyên truyền: Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh tăng thời lượng, cập nhật liên tục diễn biến thời tiết để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Sẵn sàng lực lượng, phương án ứng phó: Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các địa phương chủ động chỉ đạo ứng phó với diễn biến thiên tai.

Duy trì chế độ trực ban: Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện.