Chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa lớn và gió mạnh trên biển. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế. Từ gần sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 8; từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ ngày 4/10, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, gió mạnh trên biển và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, đợt không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).