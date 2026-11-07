Chủ động ứng phó với không khí lạnh mạnh và các hình thái thiên tai cực đoan

Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, khoảng từ ngày 8 - 9/11/2026, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh. Thời tiết chuyển lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất có khả năng xuống dưới 13°C. Đây có thể là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026 - 2027.

Nước lũ dâng cao, gây ngập úng nhiều khu vực, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân do tác động cơn bão số 10 năm 2025.

Không khí lạnh mạnh có thể kèm theo các hiện tượng thiên tai như lốc, mưa lớn cục bộ tại các địa phương trong tỉnh. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó với rét đậm; thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người dân, phòng chống rét trong chăn nuôi và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; thường xuyên cập nhật diễn biến, tác động của các hình thái thiên tai, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh. Tăng cường phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, về diễn biến không khí lạnh, mưa, lốc trong những ngày tới.

Các địa phương tổ chức trực ban phù hợp với tình hình thực tế, chủ động theo dõi diễn biến thiên tai, thường xuyên thông tin, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Chi cục Tài nguyên nước (Sở Nông nghiệp và Môi trường), số điện thoại 0206 3853618.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên, không chủ quan, lơ là trước diễn biến bất thường của thời tiết.