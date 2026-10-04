Chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và tình huống thiên tai cực đoan

Nhằm chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và các tình huống thiên tai có thể xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết đợt không khí lạnh; thông tin, hướng dẫn kịp thời đến nhân dân chủ động các biện pháp phòng tránh với loại hình thiên tai như dông, lốc, sét, mưa đá.

Trên địa bàn tỉnh sáng 4/10, trời mưa to.

Rà soát, triển khai phương án ứng phó các loại hình thiên tai dông, lốc, sét, mưa đá phù hợp với diễn biến thực tế tại địa bàn; sẵn sàng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở, vật tư, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhằm bảo đảm chủ động ứng phó hiệu quả, hỗ trợ khắc phục kịp thời, hạn chế thiệt hại, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Tăng cường phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở về kỹ năng phòng, tránh dông, lốc, sét, mưa đá đến cộng đồng nhân dân, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa biết để chủ động phòng tránh. Khuyến cáo người dân tìm nơi trú an toàn khi có dông sét, không trú dưới cây cao, gần cột điện; hạn chế hoạt động ngoài trời khi có dông, lốc, mưa đá. Chủ động bảo vệ cây trồng, vật nuôi; giữ ấm phù hợp cho người cao tuổi, trẻ em… khi thời tiết chuyển lạnh.

Bảo đảm trực ban phòng, chống thiên tai nghiêm túc, theo dõi diễn biến, tình hình thiên tai, thiệt hại và kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Chi cục Tài nguyên nước Cao Bằng - Sở Nông nghiệp và Môi trường, số điện thoại: 02063.853.618) theo quy định.