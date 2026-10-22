Chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Hà Tĩnh

Các địa phương ven biển thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21/10 đến ngày 22/10/2026, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 2 - 4m.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, để chủ động công tác ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Chi cục Thủy sản, các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; đồng thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương, đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cung cấp kịp thời các thông tin dự báo về thiên tai đến các địa phương, đơn vị để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, hạn chế thiệt hại.

Các địa phương, đơn vị trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh.