Chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kim Sơn tuyên truyền ngư dân cập nhật tình hình thời tiết trên biển.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21/10/2026, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m.

Trước diễn biến trên, UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và UBND các xã ven biển theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết; kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp. Đồng thời, duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình tăng cường thông tin về diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển để người dân biết và chủ động phòng tránh. Các sở, ban, ngành, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban theo quy định, thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.