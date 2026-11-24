Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển và đợt mưa lớn diện rộng dự báo diễn ra vào cuối tháng 11.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 23 đến 26-11, toàn tỉnh phổ biến ngày nắng, chiều và tối có mưa rào vài nơi, lượng mưa dưới 10mm. Từ ngày 27 đến 30-11, khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Trong đó, mưa tập trung cao điểm vào hai ngày 28 và 29-11, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80mm/24 giờ, cục bộ có nơi vượt 100mm/24 giờ. Đến ngày 30-11, mưa giảm dần, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, lượng mưa dưới 20mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, đô thị; sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc và các hiện tượng lốc, sét, gió giật mạnh trong cơn dông.

Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh những ngày tới.

Trước diễn biến thời tiết trên, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường ven biển và đặc khu Trường Sa phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến gió mạnh trên biển. Các đơn vị kịp thời thông báo, hướng dẫn thuyền trưởng, chủ các tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch đang hoạt động trên biển nắm rõ vị trí, hướng di chuyển của thời tiết xấu để chủ động phòng tránh; đồng thời duy trì thông tin liên lạc thông suốt nhằm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Trên đất liền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thủy điện theo dõi chặt chẽ lượng mưa và lưu lượng nước về hồ; chủ động vận hành, điều tiết bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo đúng quy trình được phê duyệt, đặc biệt lưu ý các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh liên tục cập nhật diễn biến mưa, lũ, sớm nhận định nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để thông tin kịp thời đến cơ sở; đồng thời tổng hợp tình hình, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các tình huống vượt khả năng ứng phó của cấp xã.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát những vị trí có nguy cơ sạt lở, mất an toàn; chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ kịp thời khắc phục điểm hư hỏng, bổ sung biển báo, đèn cảnh báo và bố trí lực lượng cảnh giới tại các tuyến đường đèo xung yếu như: Quốc lộ 27C (khu vực đèo Khánh Lê), Quốc lộ 27 (khu vực đèo Ngoạn Mục), Tỉnh lộ 9 (tuyến Cam An - Khánh Sơn) và đường Nguyễn Tất Thành (khu vực đèo Cù Hin).

Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa cùng hệ thống thông tin cơ sở tại các xã, phường, đặc khu tăng cường thời lượng tuyên truyền, cập nhật diễn biến thời tiết và phổ biến kỹ năng phòng tránh thiên tai để người dân chủ động ứng phó. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định.