Dự báo xu thế thiên tai trong 10 ngày tới của Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 18/11, khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 12 - 15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Từ ngày 18 - 19/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào, rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to trong khoảng thời gian từ đêm 19/11 đến ngày 21/11.

Trời chuyển rét từ đêm 18/11/2026, vùng núi cao đề phòng rét sâu.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường rà soát, chủ động triển khai các phương án ứng phó; chú trọng bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người dân, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống rét trong chăn nuôi và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thường xuyên cập nhật diễn biến và tác động của các hình thái thiên tai; kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Tăng cường phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở về diễn biến rét, mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để người dân biết và có biện pháp phòng tránh phù hợp.

Tổ chức trực ban phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, thường xuyên thông tin, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Chi cục Tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường; số điện thoại: 0206 3853618).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới.