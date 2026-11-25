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Ngày 23/11/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công văn số 64/BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới, gửi UBND 16 tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Trung Bộ, trong đó có Lào Cai.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia được dẫn trong văn bản, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Đêm 23 và ngày 24/11, Bắc Bộ có mưa từ 10 - 30 mm, riêng vùng núi, trung du cục bộ trên 70 mm.

Đối với khu vực Bắc Bộ, Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó với không khí lạnh, rét, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ. Trong đó, chú trọng bảo đảm sức khỏe người dân, chủ động các biện pháp ứng phó trong chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Tại Trung Bộ, dự báo ngày và đêm 24/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa từ 20 - 40 mm, cục bộ trên 80 mm. Từ tối 24 đến đêm 25/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa từ 80 - 180 mm, cục bộ trên 250 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Các địa phương Trung Bộ được đề nghị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo; thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời, rà soát, sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ khắc phục hậu quả nếu có.

Việc vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi phải bảo đảm an toàn công trình và hạ du, tuân thủ quy định và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt chú ý các hồ thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu.

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, Ban Chỉ đạo đề nghị theo dõi diễn biến gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Các địa phương cần duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị tăng cường thông tin, truyền thông, nhất là thông tin cơ sở; cập nhật, phổ biến, hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với các hình thái thiên tai để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Các địa phương thực hiện nghiêm công tác trực ban, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.