Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng, khoảng đêm 23/11, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh. Do tác động của không khí lạnh, từ đêm 23 đến sáng 24/11, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau đó có mưa vài nơi. Ngày 24/11, trời rét, có nơi rét đậm, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3. Từ ngày 25/11, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 8 - 10°C.

Ngày 24/11, trời rét, có nơi rét đậm, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3.

Thực hiện Công văn số 64/BCĐ-BNNMT ngày 23/11/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường rà soát, chủ động triển khai các phương án ứng phó, nhất là bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người dân; thực hiện các biện pháp phòng, chống rét trong chăn nuôi và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; thường xuyên cập nhật diễn biến, tác động của các hình thái thiên tai để kịp thời thông tin đến người dân, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó. Đồng thời, tăng cường phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở về diễn biến rét, mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để người dân nắm bắt và chủ động phòng tránh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban phù hợp với tình hình thực tế, chủ động theo dõi diễn biến thiên tai; thường xuyên thông tin, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Chi cục Tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất, người dân cần chủ động các biện pháp giữ ấm, bảo vệ sức khỏe, phòng chống rét cho đàn vật nuôi, cây trồng; đồng thời nâng cao cảnh giác trước các nguy cơ thiên tai có thể xảy ra.

Chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới