Chủ động ứng phó triều cường, giảm thiệt hại sản xuất nông nghiệp

Nông dân ở xã Phương Thịnh (tỉnh Đồng Tháp) chuẩn bị cây gỗ để gia cố những đoạn đê bao yếu, bảo vệ lúa. Ảnh tư liệu: Nhựt An/TTXVN

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, các đợt triều cường cao nhất năm dự kiến xuất hiện vào cuối tháng 11 và tháng 12/2026. Đỉnh lũ khu vực đầu nguồn khả năng xuất hiện vào khoảng nửa đầu tháng 10/2026, ở mức cao hơn báo động I từ 0,1-0,2 m; đỉnh lũ khu vực nội đồng Tháp Mười khả năng xuất hiện vào khoảng cuối tháng 10/2026, ở mức báo động II-III.

Triều cường kết hợp với lũ và mưa lớn diện rộng có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông Tiền, ven sông, kênh, rạch, vùng ngoài đê bao, khu vực nội đồng Tháp Mười, khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn của tỉnh. Tình trạng này có thể gây quá tải hệ thống tiêu thoát nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giao thông, cơ sở hạ tầng, đời sống và các hoạt động kinh tế - xã hội của người dân.

Để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống thiên tai; tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia và UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, triều cường, mực nước trên các sông, kênh, rạch; kịp thời cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó.

Sở tăng cường kiểm tra, rà soát an toàn hệ thống công trình thủy lợi, đê bao, bờ bao, cống, trạm bơm và công trình tiêu thoát nước, tập trung tại các vị trí xung yếu, thấp trũng, có nguy cơ tràn, ngập hoặc mất an toàn; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc vận hành công trình thủy lợi, hệ thống kiểm soát lũ, tiêu thoát nước; phối hợp các địa phương, đơn vị quản lý công trình chủ động vận hành phù hợp với diễn biến mưa, lũ và triều cường, hạn chế ngập úng, bảo vệ khu dân cư và sản xuất.

Các địa phương được yêu cầu rà soát diện tích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có nguy cơ bị ảnh hưởng; chủ động thu hoạch đối với diện tích đã đến kỳ và triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống do lũ, triều cường, mưa lớn gây ra. Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp xã bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập, sẵn sàng tham gia sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tăng cường dự báo, cảnh báo, nhất là trong thời gian lũ kết hợp triều cường và mưa lớn; kịp thời cung cấp thông tin về mực nước, thời gian xuất hiện đỉnh lũ, đỉnh triều và các khu vực có nguy cơ ngập.

UBND các xã, phường được yêu cầu rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, cô lập, sạt lở, mất an toàn; xác định hộ dân cần hỗ trợ, di dời, sơ tán; chuẩn bị địa điểm, phương tiện và lực lượng hỗ trợ, bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân khi xảy ra tình huống vượt khả năng ứng phó tại chỗ.

Các địa phương hướng dẫn người dân kê cao tài sản, chằng chống nhà cửa, di dời vật dụng có giá trị đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn hệ thống điện sinh hoạt và khẩn trương thu hoạch diện tích sản xuất đã đến kỳ. Đặc biệt, lưu ý khu vực ngoài cống Bảo Định thuộc địa bàn phường Mỹ Tho và các khu vực ngoài đê có nguy cơ ngập sâu khi triều cường dâng cao.

Tỉnh yêu cầu kiểm tra, rà soát các tuyến đê bao, bờ bao, cống, bọng xung yếu; chủ động gia cố bờ vùng, bờ thửa để bảo vệ vườn cây ăn trái, hoa màu, thủy sản và các khu vực sản xuất có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Các địa phương chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, thiết bị và lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó lưu ý cừ tràm, bạch đàn, bao tải đất, bạt nylon, máy bơm dự phòng và các vật tư cần thiết để xử lý sự cố đê bao, bờ bao, cống, công trình tiêu thoát nước và chống ngập.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị quản lý, chủ đầu tư tăng cường kiểm tra công trình đang triển khai, nhất là công trình xử lý sạt lở, giao thông, thủy lợi và các công trình tại khu vực có nguy cơ ngập, sạt lở; triển khai biện pháp bảo đảm an toàn công trình, người và thiết bị trong quá trình thi công.