Tiêu biểu là mô hình dự trữ nước ngọt xung quanh rẫy rau màu được ông Huỳnh Tổ Ơn (ấp Giồng Giữa, phường Hiệp Thành) triển khai hơn 2 năm qua. Ông kể, trước đây rẫy của ông là đất liền, chỉ trồng rau chứ không đào ao. Tuy nhiên, ông gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất: mùa mưa nước ngập, thoát chậm; mùa khô thì giếng khoan không đủ nước tưới, khiến năng suất rau màu bị ảnh hưởng, thậm chí thiệt hại. Vậy là ông quyết định đào mương xung quanh rẫy, tạo thành mô hình kết hợp trồng rau - nuôi cá. Giải pháp này mang lại lợi ích kép, giúp thích ứng tốt với cả 2 mùa: mùa mưa có mương chứa nên nước rút nhanh, không gây ngập úng; mùa khô lại có sẵn nguồn nước trữ để tưới tiêu.

“Ðể không lãng phí diện tích mặt nước, tôi tận dụng mương để nuôi cá, mang lại nguồn thu nhập khá. Việc tưới tiêu cũng nhẹ nhàng hơn trước, tôi chỉ cần đặt mô tơ cạnh mương, khi tưới thì bật cầu dao, mỗi lần tưới được 6 giồng rau, rất thuận lợi”, ông Huỳnh Tổ Ơn chia sẻ.

Tận dụng diện tích mặt nước mương vườn để nuôi cá trê, cá rô giúp nông dân có thêm nguồn thu nhập khá.

Bên cạnh giải pháp trữ nước ngọt, nhiều nông dân trong tỉnh còn sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm như: tưới phun sương cho rau màu và tưới nhỏ giọt cho cây ăn trái. Các giải pháp này không chỉ giúp tiết kiệm nước mà còn cung cấp đủ nước cho cây phát triển, hạn chế xói mòn đất, giảm bệnh thối rễ, giúp cây không bị cháy lá và đâm chồi khoẻ trong thời tiết khắc nghiệt. Ðồng thời, phương pháp này còn tiết kiệm công lao động, lượng phân bón, bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất và chất lượng rau màu.

Ông Trương Minh Bạch (khóm Biển Ðông A, phường Hiệp Thành) phấn khởi: “Với hệ thống tưới phun, tôi chỉ mất khoảng 4-5 phút là tưới giáp hết 2 công rẫy. Trước đây tưới thủ công phải kéo ống vòng ra vòng vào mất 15-20 phút, vừa tốn nước, vừa tốn công. Chi phí lắp đặt không quá cao, khoảng 12 triệu đồng cho 1.000 m²”.

Hệ thống tưới phun sương được nông dân áp dụng hiệu quả tại các vườn cây ăn trái.

Song song đó, để thích ứng sản xuất mùa khô hạn, tại một số vùng chuyên canh rau màu, nông dân lựa chọn loại cây trồng như: thì là, xà lách, quế... bởi chúng không cần nhiều nước, khoảng 2-3 ngày mới tưới một lần. Việc chuyển hướng này giúp bà con có nguồn thu nhập ổn định hơn và tránh tình trạng thiếu hụt nước tưới.

Ngoài chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nông dân còn chủ động thu hẹp diện tích canh tác để quản lý nguồn nước tốt hơn, kết hợp bố trí mùa vụ hợp lý và cho đất nghỉ ngơi.

Ðề cập đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hậu (Khóm 31, phường An Xuyên) thông tin: “Mùa hạn có nơi nước rút cạn đáy nên mình phải chủ động tính toán nguồn nước tưới cho cây. Diện tích chỗ nào còn nước thì tôi gom lại để tập trung canh tác ở đó. Gia đình tôi có khoảng 3 ha đất, vào những tháng cao điểm mùa khô thì chỉ sản xuất khoảng 1 ha thôi”.

Hằng năm, Cà Mau xuống giống hơn 15.000 ha rau màu, cùng với hàng chục ngàn héc-ta cây ăn trái các loại. Do địa hình của tỉnh khá thấp nên tình trạng xâm nhập mặn diễn ra rất sâu và thường xuyên; bên cạnh đó, việc thiếu nước ngọt nghiêm trọng trong những tháng mùa khô gây nhiều thiệt hại cho sản xuất. Việc khai thác và sử dụng quá mức nước ngầm thời gian qua gây ra nhiều hệ luỵ, đặc biệt là tình trạng sụt lún đất. Vì vậy, việc triển khai các giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nước mưa, nước mặt là rất cần thiết, vừa bảo vệ tài nguyên nước, vừa giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đánh giá.