Chủ động ứng phó thiếu nước do hiện tượng El Nino

Theo đó, các địa phương, đơn vị cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, thủy văn, nguồn nước; kịp thời cập nhật, cung cấp thông tin dự báo về nguy cơ hạn hán, thiếu nước để chủ động triển khai các giải pháp ứng phó; xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Nông dân thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh trồng cà rốt vụ đông.

Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi cần rà soát khu vực có nguy cơ hạn, thiếu nước; chủ động tu bổ, sửa chữa công trình, máy móc, thiết bị trạm bơm, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy và giải tỏa ách tắc tại các cửa lấy nước, kênh dẫn vào trạm bơm. Trường hợp cần thiết, bố trí trạm bơm dã chiến để tận dụng nguồn nước, đồng thời điều tiết, phân phối nước tiết kiệm, hợp lý.

Thường xuyên kiểm kê, đánh giá nguồn nước trong các công trình thủy lợi, hạn chế rò rỉ, thất thoát; rà soát khả năng khai thác, tăng công suất các công trình cấp nước tập trung khi xảy ra thiếu nước nghiêm trọng, ưu tiên nước sinh hoạt và cây trồng có giá trị cao.

Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, thành phố sẽ gieo trồng khoảng 26 nghìn ha cây màu, đến thời điểm này, các địa phương gieo trồng được hơn 5,5 nghìn ha, đạt hơn 20% kế hoạch. Để sản xuất hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương phối hợp với các công ty khai thác công trình thủy lợi chủ động phương án xây dựng kế hoạch nguồn nước tưới dưỡng phù hợp với từng vùng, từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Cùng với đó, chủ động phương án điều tiết, sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý, tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp ổn định trong mùa khô và chuẩn bị tốt nguồn nước phục vụ vụ chiêm xuân năm 2027.