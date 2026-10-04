Chủ động ứng phó thiên tai từ điều tiết nước hồ đập ở Hà Tĩnh

Hồ Đá Hàn được vận hành xả tràn trong đợt mưa lớn vào giữa tháng 9 vừa qua.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đã phát đi thông báo về việc sẽ vận hành tràn xả sâu hồ chứa nước Đá Hàn ở xã Hương Bình từ 8h ngày 5/10 với lưu lượng từ 5 m3/s đến 120 m3/s, tùy theo diễn biến thời tiết.

Việc xả tràn điều tiết nước xuất phát từ dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh khi từ đêm 4/10 tới ngày 6/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trước thời điểm có thông báo xả tràn, mực nước hồ Đá Hàn ở cao trình 34,4/38,36m.

“Hồ Đá Hàn có dung tích thiết kế 19,75 triệu m3 nước. So với các hồ chứa trên địa bàn tỉnh, đây là hồ có dung tích trung bình. Tuy nhiên, lưu vực hồ rộng, lại có nhà máy thủy điện, mỗi khi có mưa lớn, lượng nước thượng nguồn đổ về lớn, mực nước hồ thường tăng nhanh nên để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, đơn vị chủ động vận hành điều tiết nước”, ông Phan Viết Liệu – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh thông tin.

Mực nước hồ Kẻ Gỗ đang ở cao trình 25,66/32,5m.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đang quản lý, vận hành 61 hồ đập lớn, nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh. Sau các đợt mưa lớn vào tháng 8, tháng 9, mực nước các hồ chứa lớn địa bàn tỉnh như Kẻ Gỗ, Sông Rác, Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí…, đã đạt từ 40% tới 70% dung tích thiết kế. Riêng hồ Kim Sơn, đạt trên 90% dung tích thiết kế. Trong khi đó, hồ chứa có dung tích nhỏ đã xấp xỉ ngưỡng tràn và tự chảy qua tràn khi có mưa lớn.

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Hồ Bộc Nguyên được vận hành điều tiết qua tràn xả sâu do ảnh hưởng đợt mưa lớn giữa tháng 9.

Theo ghi nhận, trước khi dự báo mưa lớn, đơn vị quản lý đã triển khai nhiều đợt vận hành xả tràn điều tiết nước tại các hồ chứa như: Thượng Sông Trí, Kim Sơn, Đá Hàn, Tàu Voi, Bộc Nguyên, Khe Xai…

“Trước khi xả tràn, căn cứ vào mực nước hiện tại ở các hồ, dự báo lượng mưa, đơn vị tính toán lưu lượng xả phù hợp. Đồng thời, có thông báo gửi tới chính quyền địa phương, khu dân cư chịu ảnh hưởng trong hệ thống thực hiện các biện pháp an toàn”, ông Phan Viết Liệu - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết thêm.

Hồ chứa ở Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang ở cao trình 66,66/70m.

Cùng với các hồ chứa thủy lợi, sự thay đổi tích cực trong công tác phối hợp vận hành xả tràn của các nhà máy thủy điện như Hố Hô, Hương Sơn 2 cũng đáng được ghi nhận. Hiện nay, quy trình vận hành liên hồ chứa và sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với đơn vị quản lý nhà máy đã được triển khai chặt chẽ, phù hợp hơn.

Đặc thù của các hồ chứa ở nhà máy thủy điện thường có dung tích không lớn, trong khi lưu vực rộng, việc mưa kéo dài khiến mực nước hồ tăng nhanh. Vậy nên việc tuân thủ nghiêm ngặt các kịch bản ứng phó là hết sức cần thiết, quan trọng.

Theo ông Nguyễn Bá Tuấn – Phó Giám đốc Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô, thông tin điều tiết xả tràn được đơn vị thông báo sớm giúp người dân vùng hạ du sẵn sàng ứng phó. Những ngày tới đây, đơn vị sẽ bám sát diễn biến thời tiết, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, địa phương trong điều tiết nước hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Thực tế ghi nhận tại nhiều đợt mưa lớn thời gian qua, dù lưu lượng nước về hồ lớn, nhưng việc chủ động điều tiết hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ ở các hồ đập, nhà máy thủy điện góp phần giúp hoạt động giao thông, sinh hoạt của người dân vùng hạ du giảm được nhiều sự xáo trộn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 4/10 tới ngày 6/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Ông Trần Đức Thịnh – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh khẳng định: Việc vận hành hồ đập trong mùa mưa lũ luôn là nội dung được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao.

Tỉnh yêu cầu các đơn vị được giao quản lý các công trình thủy lợi, thủy điện, đê điều trên địa bàn tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập. Đối với các hồ có cửa van, đơn vị quản lý thực hiện nghiêm ngặt quy trình vận hành đã được phê duyệt, không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn công trình, an toàn cho khu vực hạ du và dân cư chịu ảnh hưởng trong các tình huống thiên tai.

Mùa mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp. Vậy nên, việc duy trì nghiêm túc quy trình vận hành liên hồ chứa, tiếp tục nâng cao năng lực dự báo và phát huy tinh thần chủ động từ sớm sẽ tiếp tục là “lá chắn” tin cậy, giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại, ảnh hưởng tới người dân và các công trình, hạ tầng kỹ thuật, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Hà Tĩnh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và gió mạnh trên biển. Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, khoảng đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Hà Tĩnh. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3; vùng ven biển cấp 3, cấp 4, giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 20 - 22 độ C. Trên biển, khoảng gần sáng ngày 5/10, vùng biển Hà Tĩnh gió chuyển hướng đông bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh, sóng cao 2 - 3m. Từ đêm 4 tới ngày 6/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, đợt không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng, tránh phù hợp, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có). Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Chi cục Thủy sản, các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn Nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, cung cấp kịp thời các thông tin dự báo về thiên tai đến các địa phương, đơn vị để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, hạn chế thiệt hại. Trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh.