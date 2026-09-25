Chủ động ứng phó thiên tai theo từng địa bàn

Đồn Biên phòng Phong Hải hỗ trợ người dân vùng xung yếu dự trữ lương thực trong mùa mưa bão.

Không để bị động, bất ngờ

Đồn Biên phòng Phong Hải đứng chân trên địa bàn tổ dân phố (TDP) Hải Phú, phường Phong Quảng, quản lý 2 phường biên giới biển gồm Phong Phú và Phong Quảng với 22 TDP, 11.244 hộ dân, hơn 44.560 khẩu. Trong đó có 8 TDP giáp biển, với chiều dài 24,82km chạy dọc theo phá Tam Giang, giao thông đi lại khó khăn. Là địa bàn xung yếu, nơi đầu sóng ngọn gió, những năm qua, bão lụt đã gây thiệt hại rất lớn cho vùng đất biên thùy này.

Trước tình hình quản lý địa bàn rộng lớn và phân tán, mùa bão lụt năm nay, đơn vị đã phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách mỗi mảng và từng địa bàn. Đồn đã triển khai lực lượng về các phường phối hợp với các ngành, các cấp ở địa phương giúp dân giằng chống nhà cửa, gia cố đê bao vùng diện tích sản xuất và bám trụ tại các địa bàn trước mùa bão lụt. Cùng đó, đơn vị thành lập một đội thường trực tại đồn sẵn sàng cơ động chi viện cho các địa bàn kịp thời xử lý, giúp dân trong mọi tình huống.

Tại phường Phong Quảng, phương án ứng phó thiên tai được xây dựng theo từng khu vực dân cư. Đơn vị phân chia địa bàn có khả năng bị ảnh hưởng với các cấp độ khác nhau để phối hợp thực hiện tốt công tác phòng ngừa. Đồn cũng phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thống nhất kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm, cứu nạn (PCTT-TKCN); khoanh vùng các khu vực thấp trũng, vùng có khả năng xảy ra lũ tàn phá mạnh để xây dựng kế hoạch di dời, sơ tán dân cụ thể trước khi thiên tai, bão lũ xảy ra.

Theo ông Hoàng Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Quảng, để chủ động ứng phó với mọi diễn biến do mưa lũ có thể xảy ra, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phong Hải đã phân chia địa bàn có khả năng bị ảnh hưởng với các cấp độ khác nhau như khu vực dự kiến ngập lụt sâu, triều cường; khu vực dự kiến xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; khu vực có thể xảy ra giông, lốc và khu vực có khả năng xảy ra tai nạn cho thuyền ghe... Đây là căn cứ hết sức quan trọng để các lực lượng trên địa bàn phối hợp thực hiện tốt công tác ứng phó, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn.

Phối hợp hiệp đồng

Trung tá Nguyễn Phi Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phong Hải thông tin: “Đơn vị đã tổ chức lực lượng thực hiện công tác bảo vệ tài sản cho dân trong khi sơ tán để tránh bão lụt. Bên cạnh nhiệm vụ chủ động giúp dân ứng phó bão lụt, đơn vị luôn sẵn sàng ứng cứu kịp thời các phương tiện gặp nạn trên địa bàn vùng biển quản lý”.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Phong Hải phối hợp với công an, ban chỉ huy quân sự các phường tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức diễn tập PCTT-TKCN, xử lý các tình huống sát với thực tế từng địa bàn. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng lực phối hợp hiệp đồng trong công tác PCTT-TKCN trước mùa mưa bão.

Theo Trung tá Nguyễn Phi Hùng, đơn vị tập trung đổi mới cách diễn tập các phương án phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai theo quy mô vùng, cụm thay vì diễn tập đơn lẻ như trước đây. Đồng thời, lựa chọn phương án diễn tập theo đặc điểm tình hình địa phương và huy động đông đảo Nhân dân trên địa bàn cùng tham gia diễn tập. Cách làm này vừa tiết kiệm thời gian, kinh phí, vừa giúp chính quyền cơ sở và Nhân dân có kiến thức tổng quan trong ứng phó với thiên tai, có thể chủ động ứng phó với nhiều tình huống xảy ra.