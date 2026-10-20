Chủ động ứng phó thiên tai

Ban Chỉ huy Quân sự xã Thăng Điền kiểm tra công tác chuẩn bị để ứng phó với thiên tai. Ảnh: GIANG BIÊN

Khảo sát từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Thăng Điền cho thấy, địa phương có 3 thôn nằm trong khu vực trọng điểm bão; 5 khu vực trọng điểm ngập lụt; 2 thôn khu vực trọng điểm lốc xoáy; 1 thôn nằm ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Ngoài ra, địa phương có các trục đường qua 5 thôn bị ngập mỗi khi bước vào mùa mưa bão.

Nhằm chủ động phòng chống, ứng cứu, khắc phục sự cố thiên tai, xã Thăng Điền đã thiết lập 2 vị trí chỉ huy thường xuyên. Các lực lượng tham gia ứng phó thiên tai gồm công an, quân sự, đơn vị hiệp đồng phối hợp Trung đoàn Bộ binh 143. Ngoài ra, mỗi thôn thành lập 1 đội cơ động gồm 20 người sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn phụ trách; gắn sát với từng khu dân cư, hộ gia đình theo phương châm “4 tại chỗ”

Chủ tịch UBND xã Trương Công Sơn cho biết, đầu năm 2026, chính quyền xã và Trung đoàn 143 đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp. Vừa qua, xã cũng đã hiệp đồng trực tiếp tại thực địa giữa Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố với các đơn vị quân đội, công an của bộ, quân khu đóng quân trên địa bàn về công tác ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực trọng điểm.

“Các đơn vị xác định được đường, hướng cơ động đến khu vực xảy ra sự cố thiên tai, thảm họa; triển khai tập kết lực lượng, phương tiện; phương pháp tiếp cận cứu hộ, cứu nạn; vận chuyển, hỗ trợ sơ tán, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn”, ông Sơn cho hay.

Mới đây, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Thăng Điền tổ chức tập huấn phòng thủ dân sự năm 2026. Theo tình huống giả định, các đợt mưa lớn kéo dài với lượng mưa 250-350mm, nước từ thượng nguồn dâng cao làm mực nước các sông suối ngập, chảy xiết; nhiều vùng trũng thấp bị ngập sâu, giao thông chia cắt...

Diễn tập một tình huống giả định cứu người bị đuối nước do ngập lụt. Ảnh: GIANG BIÊN

Trước tình huống này, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã phân công lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó, xử trí 3 tình huống giả định gồm một người đang di chuyển ở khu vực ngập lụt không may bị cuốn trôi cần lực lượng hỗ trợ; một người dân thả lưới bắt cá trong điều kiện mưa lớn, nước dâng bị trượt ngã đã bị thương và nước cuốn đi xa; nhận được tin báo có người đi qua khu vực sông suối dâng cao bị cuốn mất tích nghi đuối nước.

Đại úy Thi Minh Phi, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thăng Điền cho hay: “Mỗi tình huống giả định khác nhau nhưng mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; kỹ năng sẵn sàng ứng phó, chủ động xử trí tình huống của lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ”.