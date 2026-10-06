Chủ động ứng phó sự cố tràn dầu

Nhằm từng bước cụ thể hóa Quyết định số 04, ngày 23-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo triển khai đợt tuyên truyền sâu rộng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh với quan điểm "Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả".

Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa.

Chuẩn bị từ cơ sở

Khánh Hòa có đường bờ biển dài hơn 490km, gần 200 đảo lớn, nhỏ, cùng nhiều vịnh, vùng biển quan trọng như: Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, quần đảo Trường Sa... Tuy nhiên, đi đôi với tiềm năng phát triển về kinh tế biển là những rủi ro về môi trường, đặc biệt là sự cố tràn dầu trên biển và ven bờ, đòi hỏi công tác phòng ngừa, ứng phó phải được triển khai bài bản, đồng bộ, chặt chẽ.

Đầu tháng 10, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) tổ chức hội nghị tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Bà Nguyễn Hồng Tươi Thắm - Quản lý bộ phận Đảm bảo chất lượng trại nuôi (Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam) cho biết: "Công ty chúng tôi đang hoạt động ở khu vực vịnh Vân Phong nên được tham gia tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu là rất cần thiết. Nội dung tập huấn sát với thực tiễn, giúp học viên hiểu rõ các bước xử lý và cách sử dụng trang thiết bị, vật tư ứng phó khi có sự cố xảy ra. Qua hội nghị, chúng tôi cũng được hướng dẫn cách nhận diện nguồn nguy cơ; xây dựng tình huống giả định; trình tự xử lý sự cố từ phát hiện, báo động, ngăn nguồn tràn, quây chặn, thu gom, bảo vệ khu vực nhạy cảm đến xử lý chất thải nhiễm dầu... Sau hội nghị, công ty sẽ chủ động rà soát những điểm còn hạn chế trong công tác chuẩn bị, đồng thời hoàn thiện phương án ứng phó phù hợp với đặc thù hoạt động thực tế”.

Nhân viên của Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) chuẩn bị phương tiện diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu.

Tại hội nghị, các báo cáo viên cũng phổ biến những điểm nổi bật, mang tính đột phá trong Quyết định số 04 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, lần đầu tiên UBND cấp xã được phân cấp trực tiếp thẩm định, phê duyệt kế hoạch đối với các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu và các cơ sở, dự án có nguy cơ xảy ra sự cố mức nhỏ (dung tích dưới 50m³) trên địa bàn.

Triển khai đồng bộ, thống nhất

Ông Hoàng Cộng Hòa - Trưởng đại diện Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) khu vực miền Trung cho biết, hoạt động vận tải, kinh doanh, lưu giữ xăng, dầu, tàu thuyền, cảng biển, cảng cá, kho chứa nhiên liệu lớn như ở tỉnh Khánh Hòa cũng kéo theo nguy cơ tràn dầu. Dầu tràn dễ phát tán trên diện rộng; nếu không được ứng phó kịp thời sẽ gây hại nghiêm trọng đến môi trường biển, nguồn lợi thủy sản, du lịch, giao thông hàng hải và sinh kế của người dân. Vì vậy, công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu của chính quyền địa phương và các cơ sở, dự án cần được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm đúng quy định. Hiện nay, trung tâm đã thiết lập 2 trạm trực ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng Nam Vân Phong (Khu Kinh tế Vân Phong) và phường Nam Nha Trang, với đầy đủ trang thiết bị, vật tư chuyên dụng và nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, chủ động ứng phó với sự cố tràn dầu.

Còn theo ông Nguyễn Trọng Chánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, để triển khai Quyết định số 04 của Thủ tướng Chính phủ hiệu quả, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần rà soát ngay các nguồn nguy cơ tràn dầu thuộc phạm vi quản lý để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Đồng thời, xây dựng hoặc cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo đúng quy định, thẩm quyền. Trong đó, kế hoạch phải sát thực tế, xác định rõ kịch bản, đầu mối chỉ huy, lực lượng, phương tiện, vật tư, thông tin liên lạc và phương án huy động hỗ trợ khi sự cố vượt khả năng xử lý tại chỗ. Các cơ sở có hoạt động liên quan đến xăng, dầu phải chủ động thực hiện đầy đủ trách nhiệm phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó theo quy định.

Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa.

Trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu, ngoài việc xây dựng kế hoạch còn yêu cầu sự chuẩn bị tích cực về lực lượng, phương tiện và cơ chế phối hợp. Các đơn vị cần bố trí lực lượng, trang thiết bị, vật tư phù hợp; tăng cường tập huấn, thực hành, diễn tập sát điều kiện từng địa bàn; duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo để khi xảy ra sự cố, thông tin được tiếp nhận và truyền đạt nhanh, chính xác, đúng đầu mối; lực lượng được huy động kịp thời, hạn chế thấp nhất phạm vi ảnh hưởng và thiệt hại do sự cố gây ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang giao Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh tổng hợp đầy đủ ý kiến của cơ quan, địa phương, doanh nghiệp để tham mưu hướng dẫn hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền triển khai thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh trong ứng phó sự cố tràn dầu khi có tình huống xảy ra.

Trên địa bàn tỉnh có 6 kho xăng, dầu với tổng trữ lượng 593.121m³, 284 cửa hàng xăng, dầu, 20 bến cảng, 28 cảng cá, 199 bến thủy nội địa cùng 1 khu kinh tế và 7 khu công nghiệp. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có hơn 5.000 tàu cá, 11 cảng cá đã được công bố, khoảng 103.000 lồng nuôi thủy sản cùng hệ thống cảng biển, hoạt động hàng hải, du lịch và dịch vụ ven biển ngày càng phát triển.