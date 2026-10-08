Chủ động ứng phó sự cố sạt lở bờ sông Bứa

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Đồng Lương, mưa lũ dồn dập thời gian qua khiến mực nước sông Bứa dâng cao, dòng chảy xiết ăn sâu vào bờ.

Tại một số vị trí xung yếu, nhất là khu vực thôn Giếng Đồi xuất hiện nhiều vết nứt dọc kéo dài; một số đoạn bờ sông bị sạt trượt với chiều dài khoảng 40-50m và tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, nhất là trong điều kiện thời tiết, mưa lũ còn diễn biến bất thường.

Sạt lở không chỉ đe dọa kết cấu hạ tầng giao thông ven sông mà còn ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đời sống và sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực.

Mưa lũ kéo dài khiến phần mái vách đê và diện tích cây trồng ven sông Bứa bị sạt trượt nghiêm trọng.

Ông Vi Hữu Dong - người dân thôn Giếng Đồi cho biết: “Những đợt mưa lớn trong tháng 9, đặc biệt là đợt lũ từ ngày 14/9/2026 đến ngày 18/9/2026 khiến nước sông Bứa dâng cao, chảy xiết. Sau khi nước rút, hiện tượng sạt trượt bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là những vết nứt nhỏ, đến ngày 4/10/2026 xuất hiện các vết nứt dọc kéo dài 40-50m, có vết rộng 20-30cm. Đoạn từ khu vườn nhà tôi đến Khu Di tích Bến Cánh Tráng xuất hiện cung trượt dài gần 50m, tạo vách trượt thẳng đứng cao gần 1m, gây mất đất sản xuất, ảnh hưởng đến Khu Di tích Bến Cánh Tráng và việc đi lại trên tuyến đường này”.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia thủy lợi, căn cứ vào hình ảnh cung trượt, chiều dài, chiều rộng vết nứt, bề mặt trượt lở và chiều cao vách trượt, có thể nhận thấy khối đất lớn phía dưới đã bị dòng nước khoét rỗng chân, tạo hàm ếch dưới sông và đang sụt xuống theo trọng lực.

Vết nứt dọc xé rách mặt đất kéo dài theo bờ sông Bứa, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở diện rộng.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, ngay sau khi phát hiện các điểm rạn nứt, sạt lở, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Đồng Lương đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền cơ sở khoanh vùng, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời, lực lượng chức năng được phân công túc trực 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ diễn biến, mức độ dịch chuyển của các vết nứt.

Đồng chí Vũ Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin về điểm sạt lở trên tuyến sông Bứa, UBND xã đã kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Chúng tôi chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở phân công lực lượng trực 24/24 giờ để theo dõi sát diễn biến các vết nứt; cắm biển cảnh báo, giăng dây rào chắn khu vực nguy hiểm và tạm thời nghiêm cấm xe tải đi qua đoạn đường trên”.

Hiện tượng sạt lở ăn sâu đến sát mép đường giao thông ven sông Bứa, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Trước diễn biến thời tiết thất thường, đặc biệt là tần suất mưa lớn và tình hình lũ trên sông Bứa, nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn vẫn ở mức cao.

Để chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết; kiểm tra toàn bộ hệ thống đê điều, kè, cống và các khu vực có nguy cơ sạt trượt; đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, lực lượng theo phương án đã được phê duyệt, sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

Đối với người dân, cần nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền địa phương; tuyệt đối không đến gần, chăn thả gia súc hoặc canh tác tại khu vực đã được cắm biển cảnh báo sạt lở.

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như nứt đất, sụt trượt, cần kịp thời thông báo cho chính quyền cơ sở để có biện pháp xử lý.

Phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đòi hỏi sự chủ động của chính quyền các cấp và người dân.

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, theo dõi sát diễn biến và xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ sẽ góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.