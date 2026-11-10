Chủ động ứng phó sự cố hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân

Đến dự khai mạc có các đồng chí: Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó tư lệnh Quân khu 7; Đại tá, PGS, TS Lê Văn Đông, Phó cục trưởng Cục Quân y; lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh Tây Ninh.

Tham gia tập huấn có hơn 100 cán bộ, nhân viên quân y, nhân viên y tế, cán bộ chuyên môn phụ trách an toàn bức xạ của tỉnh Tây Ninh.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó tư lệnh Quân khu 7 và các đại biểu dự khai mạc.

Trong 3 ngày, lớp tập huấn được bồi dưỡng các nội dung: Những vấn đề chung về bức xạ, phóng xạ, nhiễm xạ, tác hại của bức xạ đối với cơ thể, hội chứng phóng xạ cấp tính, các nguyên tắc bảo vệ; những nguyên lý chung về hóa chất độc, cơ chế gây độc, an toàn hóa chất và ứng phó sự cố hóa chất; khái quát công tác ứng phó y tế sự cố bức xạ, hạt nhân, vai trò của lực lượng quân y; thực hành sử dụng thiết bị đo bức xạ, kiểm xạ hạt nhân và đánh giá liều chiếu xạ; thực hành phân loại, khử khuẩn và xử trí ban đầu nạn nhân nhiễm xạ; thực hành cấp cứu, chống sốc, xử lý kỳ đầu và vận chuyển nạn nhân trong môi trường nhiễm xạ…

Đại tá, PGS, TS Lê Văn Đông, Phó cục trưởng Cục Quân y phát biểu khai mạc.

Các đại biểu dự khai mạc.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá, PGS, TS Lê Văn Đông, Phó cục trưởng Cục Quân y nhấn mạnh: "Sự cố hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng con người và môi trường. Trong bối cảnh hiện nay khoa học, công nghệ và các hoạt động kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, nguy cơ xảy ra các sự cố này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phòng ngừa, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và tổ chức ứng phó. Hiệu quả ứng phó không chỉ phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của từng cán bộ, nhân viên mà còn đòi hỏi năng lực tổ chức, chỉ huy và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng.

Toàn cảnh buổi khai mạc tập huấn.

Vì vậy, chủ động chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, trang thiết bị và phương án phối hợp ngay từ thời bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lớp tập huấn được tổ chức theo phương châm lý thuyết gắn với thực hành, lấy thực hành, xử lý tình huống làm trọng tâm. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y, nhân viên y tế có bản lĩnh, trình độ chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành thành thạo, sẵn sàng tham gia ứng phó hiệu quả với các sự cố hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để lớp tập huấn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Ban tổ chức điều hành chặt chẽ, khoa học, bảo đảm đúng nội dung, chương trình; đội ngũ giảng viên chủ động cập nhật kiến thức, truyền đạt nội dung thiết thực, tăng cường hướng dẫn thực hành, phân tích và giải quyết các tình huống sát thực tế. Đối với học viên, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nắm chắc kiến thức, thuần thục kỹ năng, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và tuyệt đối bảo đảm an toàn. Sau tập huấn, mỗi học viên cần vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác; chủ động tham mưu cấp ủy, chỉ huy xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương".