Chủ động ứng phó sạt lở, mưa lớn

Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp với lực lượng tại chỗ di dời đồ đạc, người dân đến nơi trú tránh an toàn.

Đồn Biên phòng Ga Ry đã cử 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng tại chỗ vận động, hỗ trợ di dời 40 hộ với 133 nhân khẩu cùng tài sản đến nơi an toàn. Đơn vị hỗ trợ 200kg gạo cho các gia đình tại khu vực tránh trú; đồng thời cử tổ quân y thăm khám, cấp thuốc và hướng dẫn người dân bảo đảm vệ sinh, phòng chống dịch bệnh.

Tại thôn Pà Rum (xã Nam Giang), trước nguy cơ sạt trượt, sụt lún do mưa lớn, ngày 21-9, UBND xã huy động lực lượng dân quân, công an và đoàn thanh niên hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản, di dời 19 hộ đến khu tái định cư mới. Hai hộ khác được hỗ trợ sửa chữa, gia cố nhà tại chỗ.

Địa phương đang khẩn trương hoàn thành việc di dời, sửa chữa nhà cửa trước mùa mưa bão, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống người dân.

LÊ VƯƠNG

+ Khoảng 4 giờ ngày 22-9, người dân phát hiện đất đá, bùn đất từ khu vực phía trên tràn xuống cuối đường Lê Công Miễn (tổ 15A, khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Ngay sau đó, địa phương huy động lực lượng thu dọn đất đá, khơi thông dòng chảy, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn giao thông. Tại khu vực Dốc Mộng Cầm (đèo Quy Hòa), lực lượng chức năng cũng kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở, cắm biển cảnh báo và nhắc nhở người dân hạn chế qua lại khi mưa lớn. Các khu vực xung yếu tiếp tục được kiểm tra để kịp thời phát hiện nguy cơ sạt lở.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ sáng 22 đến 24-9, khu vực phía đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng, sạt lở đất, lũ quét; dông lốc, sét và gió mạnh cũng tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; rà soát khu dân cư ven sông suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán người dân khi cần thiết. Các địa phương được yêu cầu bố trí lực lượng kiểm soát tại ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, khu vực sạt lở; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.