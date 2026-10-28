Chủ động ứng phó những vấn đề về an ninh phi truyền thống

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ dự, chỉ đạo hội nghị; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Đại biểu Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh một số kết quả quan trọng sau một năm thực hiện Nghị quyết 147/NQ-CP, như: Đã thống nhất, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, toàn dân về phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; hoàn thiện hành lang pháp lý, ban hành các kịch bản khung, phương án cụ thể.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm vẫn còn những hạn chế, vướng mắc cần được tháo gỡ. Trong khi đó, an ninh phi truyền thống tiếp tục xuất hiện những vấn đề mới, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phòng ngừa, ứng phó; đòi hỏi sự thống nhất về nhận thức và hành động của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đồng thời cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong ứng phó.

Các đại biểu dự hội nghị cũng tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, đồng thời khẳng định: Sau 1 năm triển khai, Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe doạ an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã từng bước đi vào cuộc sống, mang lại những kết quả quan trọng, khẳng định tính đúng đắn, kịp thời trong tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước khi chủ động ban hành một chiến lược tổng thể, tiên phong ở tầm quốc gia về an ninh phi truyền thống.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP; đồng thời nhấn mạnh, các cơ quan cần thống nhất sâu sắc việc phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, từ đó hình thành năng lực chung của quốc gia; yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu kiện toàn, tổ chức phối hợp liên ngành phù hợp để tham mưu chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Các đại biểu dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Các cơ quan chức năng cần rà soát, xử lý những khoảng trống và sự chồng chéo về pháp luật; tập trung nguồn lực tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng đội ngũ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.