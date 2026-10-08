Chủ động ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do El Nino

Cánh đồng Đăk Kút tại xã A Dơk, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) đang rơi vào tình trạng bị khô hạn nặng. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, điều chỉnh lịch thời vụ, chủ động giảm diện tích canh tác ở những khu vực dự báo không bảo đảm nguồn nước, nhất là các khu vực nằm ngoài phạm vi cấp nước của các hệ thống thủy lợi. Sở Nông nghiệp và Môi trường lập kế hoạch gieo trồng cho từng vụ sản xuất.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất phương án vận hành linh hoạt hồ chứa nước trên địa bàn thuộc thẩm quyền theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; xem xét, quyết định việc tích nước sớm đối với các hồ chứa ở khu vực dự báo có nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước; vận hành hạ mực nước các hồ sớm để bảo đảm dung tích tham gia cắt giảm lũ cho hạ du khi có dự báo, cảnh báo mưa lũ lớn, bảo đảm tuyệt đối an toàn hồ đập và dân cư vùng hạ du.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng kết hợp hoặc luân phiên nguồn nước mặt, nước dưới đất; tham mưu UBND tỉnh phương án huy động, điều chỉnh, tăng công suất khai thác đối với các công trình cấp nước tập trung đô thị, nông thôn sử dụng nguồn nước dưới đất trong trường hợp hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng, bảo đảm theo quy định của pháp luật; ưu tiên cấp nước sinh hoạt và cây trồng có giá trị cao.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các công ty khai thác công trình thủy lợi xây dựng, đề xuất phương án tích nước đối với từng hồ chứa, tổ chức điều hòa nguồn nước trong lưu vực. Các công ty khai thác công trình thủy lợi phải xây dựng phương án ưu tiên cấp nước sinh hoạt tại những vùng thiếu nước; điều chỉnh, giảm diện tích gieo trồng tại các khu vực không bảo đảm nguồn nước. Các công ty khai thác công trình thủy lợi phối hợp với UBND các xã, phường xác định diện tích bỏ trống, không sản xuất tại các vùng đã được xác định thiếu nước, không có khả năng cấp nước để tập trung nguồn lực cung cấp nước tưới cho các vùng canh tác khác.

Đối với các xã, phường, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương tổ chức kiểm đếm, đánh giá nguồn nước và khả năng tích nước của từng hồ chứa, đập dâng, trên cơ sở đó, xây dựng, đề xuất phương án tích nước phù hợp, xác định các khu vực, diện tích không bảo đảm cấp nước, cần điều chỉnh, giảm hoặc không tổ chức sản xuất. Tại những vùng thiếu nước chủ động chuyển đổi cây trồng phù hợp với nguồn nước hiện có; điều chỉnh, giảm diện tích gieo trồng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền đến người dân về tình trạng nắng nóng bất thường, có nguy cơ thiếu nước cho sản xuất, sinh hoạt để người dân biết, chia sẻ và chủ động cùng thực hiện các biện pháp tiết kiệm.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì rà soát, cập nhật phương án bảo đảm cấp nước an toàn tại khu vực đô thị; theo dõi nguồn nước, công suất và khả năng cấp nước của các công trình; chỉ đạo các đơn vị cấp nước giảm thất thoát, rà soát nguồn dự phòng, khả năng kết nối giữa các hệ thống và phương án cấp nước thay thế, không để người dân thiếu nước sinh hoạt thiết yếu.