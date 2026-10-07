Cục Đường bộ yêu cầu chủ động ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét, bảo đảm giao thông. Ảnh: Phan Thằng.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Khu Quản lý đường bộ I, II, III, IV; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố; Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC), cùng các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án PPP chủ động phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ ngập lụt, sạt lở, hư hỏng kết cấu hạ tầng, nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ trong mùa mưa lũ năm 2026.

Để chủ động ứng phó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động làm việc với các bên quản lý, vận hành nhà máy thủy điện, hồ đập liên quan nhằm phối hợp chặt chẽ và tiếp nhận kịp thời thông tin về kế hoạch, thời điểm xả lũ theo quy định.

Đồng thời, các đơn vị cần rà soát kỹ các đoạn đường, cầu yếu, hoặc cầu có nguy cơ sạt lở, xói lở và hư hỏng tại mố, trụ, chân cầu.

Từ đó, kịp thời gia cố, sửa chữa, đồng thời xây dựng phương án chi tiết ứng phó khi xảy ra ngập lụt hoặc hư hỏng công trình để chủ động phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt.

Đặc biệt, Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý các cầu đã khai thác lâu năm, có kết cấu móng, trụ chưa áp dụng các giải pháp kỹ thuật hiện đại (như móng cọc bê tông cốt thép, cọc thép đóng...) nằm tại khu vực lòng sông, suối có nguy cơ xói lở cao khi nước lũ dâng.

Qua kiểm tra, nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường như hư hỏng, dịch chuyển gối cầu hoặc dao động lớn, các đơn vị phải lập tức cảnh báo, tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện hoặc cấm cầu khi cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, trong mùa mưa bão, các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, theo dõi sát tình trạng hoạt động của các công trình vượt sông, suối như cầu, cống, đường tràn, ngầm... nhằm kịp thời cảnh báo, phân luồng, hạn chế người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm điều kiện an toàn.