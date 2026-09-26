Chủ động ứng phó nguy cơ do ảnh hưởng El Nino

Theo Văn bản số 9694/VPCP-NN, ngày 24-9-2026 của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thiên tai; chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, không để ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân và tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; xây dựng, công bố kịch bản điều hòa, phân phối nguồn nước trên các lưu vực sông, trong đó có các lưu vực sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Đồng thời hướng dẫn xây dựng phương án vận hành linh hoạt, an toàn, hiệu quả các hồ chứa; chủ động tích nước sớm tại những khu vực có nguy cơ hạn hán, thiếu nước, nhưng phải bảo đảm dung tích phòng, chống lũ khi có dự báo mưa lớn.

Các địa phương cần hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, điều chỉnh lịch thời vụ, giảm diện tích canh tác tại những khu vực dự báo không bảo đảm nguồn nước, nhất là nơi nằm ngoài phạm vi cấp nước của hệ thống thủy lợi.

Bộ Xây dựng xây dựng phương án cấp nước an toàn theo các kịch bản nguồn nước, rà soát, đẩy mạnh kết nối hạ tầng cấp nước, giảm thất thoát nước sạch và chuẩn bị nguồn nước dự phòng cho các đô thị lớn, trong đó có khu vực Đông Nam Bộ và Nam Bộ. Bộ Công Thương chủ động phương án sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng, ứng phó nguy cơ thiếu nước về các hồ thủy điện trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, nhất là tại Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Trước đó, ngày 22-9, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành chỉ thị yêu cầu chủ động tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino mùa khô năm 2026-2027 trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Theo văn bản này, tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô 2026-2027 trên địa bàn thành phố được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm; mùa mưa có khả năng kết thúc sớm, khoảng giữa tháng 11-2026. Nhiệt độ trung bình các tháng mùa khô cũng được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm. Vì thế, vào mùa khô, mực nước trên các sông, suối có thể giảm nhanh, làm gia tăng nguy cơ khô hạn, thiếu hụt nguồn nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và các hoạt động kinh tế - xã hội.