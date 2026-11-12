Chủ động ứng phó mưa lũ và sạt lở đất

Lũ các sông thuộc hệ thống Vu Gia-Thu Bồn được dự báo đang lên trong khi mưa lớn vẫn còn kéo dài trong những ngày tiếp theo. Thành phố vẫn tiếp tục triển khai các phương án, ứng phó mưa lũ theo các kịch bản đã được phê duyệt.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Long Phụng (Quảng Ngãi) khắc phục nhà ở bị tốc mái do lốc xoáy. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Sạt lở, nước dâng gây chia cắt trên diện rộng

Tại xã Trà My, mưa với lượng rất lớn đã khiến nước sông Trường dâng cao gây ngập lụt sâu ở nhiều khu dân cư, đường giao thông trên địa bàn. Tính đến trưa 11/11, xã có 12 điểm ngập lụt. Nhà của các hộ dân dọc hai bên đường Hùng Vương, Chu Huy Mân bị nước tràn vào với độ sâu dưới 0,5m. Đặc biệt, tại tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua trung tâm xã, nước sông dâng cao có đoạn ngập sâu hơn 1m khiến giao thông bị chia cắt.

Bí thư Đảng ủy xã Trà My Phùng Văn Huy cho biết, địa phương đã ghi nhận hai điểm sạt lở đất tại thôn Đồng Trầu và trên tuyến Quốc lộ 24C. Trước tình hình mưa lớn vẫn còn tiếp diễn, xã đã cho di dời, sơ tán 90 hộ dân ở vùng ngập lụt, nguy cơ cao về sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn. Đồng thời kích hoạt các đội phản ứng nhanh, tổ xung kích ở các thôn triển khai ứng phó các tình huống thiên tai theo kịch bản đã được duyệt.

Tại xã Trà Leng, tính đến ngày 11/11, mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng sạt lở đất, làm chia cắt nhiều tuyến giao thông và uy hiếp nhà cửa, tài sản, tính mạng của nhiều hộ dân. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã sơ tán khẩn cấp 20 hộ dân, với 87 nhân khẩu ở các thôn Tak Xoai, Moang Roang, Trà Dơn, Tek Cleng đến nơi tránh trú. Mưa lớn cũng gây sạt lở đất mái ta-luy dương dài 27m tại khu thể thao thôn Trà Dơn, xã Trà Leng, khu sân bóng và khu trước Công an xã với khối lượng đất đá khoảng 648 m³. Các tuyến giao thông vào làng ông Hành, ông Tuấn, thôn Sar Chỉa; đường vào làng ông Văng, Thái; đường ĐH1; đường giao thông vào thôn Moang Roang; đường giao thông vào Khu dân cư làng ông Xuôi, thôn Bằng Xim… bị sạt lở gây cô lập.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa chia sẻ, xã đã chỉ đạo cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và các đơn vị liên quan lắp đặt biển báo, rào chắn, tuyên truyền, thông báo không cho phương tiện qua lại khu vực sạt lở. Đồng thời giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công lên kế hoạch bố trí phương tiện máy xúc lật, máy đào, ô-tô vận chuyển… để sau khi mưa tạnh sẽ tổ chức tiếp cận thông tuyến, bảo đảm giao thông.

Còn với xã Nam Trà My, từ đêm 10 đến sáng 11/11, trên địa bàn xã có mưa vừa, có lúc mưa to đã gây nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Ngay trong sáng 11/11, lãnh đạo xã đã kiểm tra thực tế các khu dân cư trên địa bàn, chỉ đạo các thôn huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ khẩn trương khắc phục những điểm sạt lở, bảo đảm an toàn và giao thông đi lại cho Nhân dân. Đồng thời sơ tán, di dời 36 hộ với 153 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao gồm: Làng Tak Ven, thôn Tak Pỏ; thôn Tak Lũ; thôn Trà Mai đến nơi tránh trú an toàn và bảo đảm nơi ở cùng các điều kiện thiết yếu cho nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Trà My Trần Văn Mẫn cho hay, hiện xã đã cho giăng dây, cắm biển cảnh báo điểm ngập, sạt lở tại tuyến đường từ Cầu Nước Là qua khu vực trạm điện, xóm ông Già Xinh; làng Tak Teng; thôn Tak Pỏ; Quốc lộ 40B; thôn Tak Lũ nhằm không để người dân, phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm. Huy động 15 người và hai xe mô-tô cùng đội xung kích các thôn, nhân dân tại chỗ tham gia ứng phó, khắc phục.

Tập trung ứng phó từng tình huống thiên tai

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ (từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 11/11), tại Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phước Chánh 68,4 mm; Phước Thành 86,8 mm; Tam Trà 64,8 mm; Trà Giáp 112,2 mm; Trà Leng 108 mm; Trà My 125,8 mm… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc thành phố đã đạt trạng thái gần bão hòa (hơn 90%).

Đến ngày 12/11, trên các sông thuộc thành phố khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 đến trên báo động 1. Ngoài ra, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại các thôn và khu dân cư ở 48 xã, phường của Đà Nẵng.

Trước tình hình mưa lớn vẫn còn tiếp diễn, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động 2.155 cán bộ, chiến sĩ cùng sự phối hợp của 1.740 lượt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để trực chiến, khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, rà soát khu vực xung yếu và tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn.

Lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra 796 vị trí có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Để chủ động ứng phó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 8/11/2026 về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm trên biển. Đồng thời có văn bản yêu cầu các chủ hồ về việc tích nước tại các hồ chứa thủy điện để bảo đảm nguồn nước cho mùa cạn năm 2027 và ứng phó El Niño; các hồ ưu tiên vận hành tích nước sớm nhằm từng bước cải thiện nguồn nước tại các hồ chứa thủy điện trên lưu vực hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã yêu cầu, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết và thường xuyên cập nhật, chuyển thông tin về thiên tai qua các nhóm thông tin chỉ đạo điều hành và cập nhật rộng rãi đến các phương tiện thông tin để Nhân dân nắm rõ, chủ động ứng phó.

Tại Quảng Ngãi, từ đêm 9 đến sáng 11/11, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa hơn 500 mm, khiến lũ trên các sông lên nhanh, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương. Bị ngập nặng nhất là các thôn: Đông Trúc Lâm, Sơn Hòa, Kim Thành, Long Bàn (xã Phước Giang); thôn Đông Yên (xã Bình Sơn)... Mưa lũ làm nhiều tuyến đường giao thông tại các xã ven sông Trà Khúc, Vệ, Phước Giang bị ngập cục bộ; 12 tuyến đường giao thông ở các xã miền núi bị sạt lở, gây chia cắt giao thông. Đáng chú ý, tại khu vực thôn Mường Hoong (xã Ngọc Linh) xuất hiện các vết nứt trên triền đồi, có nguy cơ đe dọa an toàn của 96 hộ dân, với 336 nhân khẩu và tài sản các hộ dân sinh sống dưới chân đồi; lốc xoáy xảy ra tại thôn Đức Lợi, xã Long Phụng làm 13 nhà ở của người dân bị hư hỏng, tốc mái. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, các địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó, di dời, sơ tán 140 hộ dân đến nơi an toàn. Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, tỉnh cấm phương tiện thủy hoạt động trên các sông, đặc biệt là bốn sông lớn gồm: Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ và Trà Câu trên địa bàn tỉnh trong thời gian mưa lũ. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển, mưa lũ gây thiệt hại tập trung chủ yếu ở hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi tại 17 xã, đặc khu; trên địa bàn tỉnh không có thiệt hại về người. Thời tiết tại tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn, gió mạnh, biển động. Sóng cao từ 2 đến 3m liên tục vỗ mạnh vào bờ, kéo theo lượng lớn các loại rác thải vào bãi biển đường Trần Phú, phường Nha Trang. Gió mạnh khiến cây xanh bật gốc, đổ xuống đường Bạch Đằng, Trần Phú, Hoàng Diệu, Thái Nguyên. Lực lượng chức năng đã được huy động đến để cắt gọn, dọn dẹp hiện trường, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.