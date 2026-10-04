Chủ động ứng phó mưa lũ từ cơ sở ở phía Tây Đà Nẵng

Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN

Từ ngành điện đến chính quyền cơ sở, các phương án ứng phó đang được chuẩn bị theo hướng chủ động nhận diện nguy cơ, bố trí lực lượng, vật tư và sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Sẵn sàng nhân lực

Địa hình rộng, nhiều tuyến đường qua đèo dốc, sông suối và thường xuyên xảy ra sạt lở khiến việc bảo đảm an toàn lưới điện ở các xã miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng gặp không ít khó khăn. Khi mưa lớn xảy ra, nhiều khu vực có thể bị chia cắt, cây cối ngã đổ vào đường dây, gây trở ngại cho lực lượng điện lực tiếp cận hiện trường và xử lý sự cố.

Sau quá trình hợp nhất, Đội Quản lý điện Đông Giang hiện quản lý hệ thống điện trên diện tích hơn 1.700 km², trải rộng qua 7 xã miền núi phía Tây Đà Nẵng với lực lượng 37 cán bộ, công nhân viên. Trước mùa mưa bão, đơn vị chủ động rà soát các tuyến đường dây, vị trí xung yếu, kết hợp thông tin dự báo thời tiết với tình hình vận hành để nhận diện những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngã đổ, ngập nước hoặc chia cắt giao thông, từ đó chuẩn bị phương án tiếp cận và xử lý phù hợp.

Cùng với đó, cán bộ ngành điện chủ động đến từng nhà, gặp từng hộ dân để tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong mùa mưa lũ; chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu như móng cột bê tông, trụ sắt, dây dẫn, máy phát điện, điện thoại vệ tinh, thuốc men và các phương tiện cần thiết để ứng phó trong điều kiện giao thông bị chia cắt.

Anh Trần Văn Hà, nhân viên Đội Quản lý điện Đông Giang cho biết: Đối với địa bàn miền núi, mất điện kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân, nhất là tại những khu vực bị chia cắt. Vì vậy, cán bộ, công nhân viên trong đơn vị luôn đặt mục tiêu nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xác định vị trí sự cố và tổ chức khắc phục trong thời gian sớm nhất để ổn định cuộc sống người dân.

Bà Bríu Nghe, trú xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng, chia sẻ mặc dù nơi đây thường xuyên xảy ra mưa lũ làm mất điện trên diện rộng, các chú điện lực và chính quyền địa phương luôn đến động viên bà con trong thôn, nỗ lực cấp lại điện nên bà con rất quý.

Theo phương châm “4 tại chỗ”, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã kiện toàn lực lượng từ công ty đến các đơn vị, duy trì trực chỉ huy, trực vận hành 24/24 giờ; thành lập 6 đội xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với 126 cán bộ, công nhân viên. Công ty chuẩn bị 100 máy biến áp, 135 bộ trụ tạm, 70 bộ móng cột đúc sẵn cùng 164 phương tiện các loại; nguồn vật tư được bố trí tại các kho chính và phân bổ theo khu vực để rút ngắn thời gian cấp phát khi xảy ra sự cố.

Không chỉ chuẩn bị nguồn lực, ngành điện xây dựng các phương án vận hành trong điều kiện thiên tai, xác định những khu vực có nguy cơ mất an toàn để chủ động cô lập, sa thải hoặc chuyển tải khi cần thiết. Sau thiên tai, việc khôi phục cấp điện được thực hiện theo thứ tự ưu tiên, trước hết bảo đảm an toàn cho người và thiết bị, đồng thời ưu tiên các phụ tải thiết yếu phục vụ việc chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, bệnh viện, lực lượng quân sự, công an, biên phòng, nhà máy nước và các công trình thiết yếu khác.

Đáng chú ý, công ty đã rà soát và xây dựng phương án bảo đảm cấp điện liên tục cho các trạm bơm chống ngập trọng điểm, góp phần duy trì khả năng tiêu thoát nước trong những đợt mưa lớn. Không vì yêu cầu khôi phục điện nhanh mà bỏ qua an toàn là nguyên tắc được đặt lên hàng đầu. Trước khi đóng điện trở lại, lực lượng kỹ thuật phải kiểm tra, khảo sát hiện trường, đánh giá thiệt hại và xác định đường dây, công trình, thiết bị đủ điều kiện vận hành. Đối với những khu vực còn nguy cơ ngập sâu, sạt lở hoặc mất an toàn, việc cấp điện chỉ được thực hiện sau khi các điều kiện cần thiết được bảo đảm.

Không chỉ khắc phục sự cố trên lưới điện, những người thợ điện còn phải vượt qua không ít khó khăn về địa hình, giao thông để tiếp cận hiện trường. Ông Lê Minh Lâm, Đội trưởng Đội Quản lý điện Đông Giang, cho biết ngay sau khi mưa bão kết thúc, nếu bảo đảm an toàn, công nhân có thể phải đi bộ hoặc dắt xe máy qua những đoạn đường bị chia cắt để kiểm tra, xác định vị trí sự cố, từ đó khẩn trương khôi phục cấp điện cho người dân.

Về lâu dài, Công ty Điện lực Đà Nẵng từng bước kiên cố hóa các vị trí xung yếu, tăng cường liên kết mạch vòng, thiết bị phân đoạn và điều khiển từ xa; khai thác flycam, camera và các giải pháp công nghệ để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, hạn chế phạm vi sự cố và rút ngắn thời gian khôi phục cấp điện.

Chủ động từ cơ sở

Cùng với ngành điện, chính quyền các xã phía Tây thành phố đang tập trung rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập úng và chia cắt để xây dựng phương án ứng phó phù hợp.

Tại thôn Aching, xã Tây Giang, sau khi kiểm tra tình hình sạt lở mặt bằng dân cư và công tác bố trí tái định cư phòng, chống thiên tai, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt khi mưa lớn kéo dài; kịp thời và dứt khoát sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đặt an toàn tính mạng và tài sản của người dân lên ưu tiên đặc biệt.

Theo Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang, địa phương cần đánh giá cụ thể từng nhóm hộ đang sống tại khu vực nguy cơ cao để xây dựng lộ trình di dời. Những nơi có quỹ đất phù hợp, địa hình an toàn, không tiếp giáp với núi cần được nghiên cứu mở rộng để xây dựng các khu tái định cư lâu dài.

Xã Tây Giang hiện đang khắc phục sạt lở tại 5 mặt bằng dân cư, trường học và đầu tư một mặt bằng tái định cư tại thôn Rabhượp, tổng kinh phí 87 tỷ đồng. Đến ngày 22/9, công trình đạt hơn 56% khối lượng, giải ngân 47 tỷ đồng. Địa phương cũng rà soát, đề xuất 12 dự án khu tái định cư giai đoạn 2026-2030. Riêng tại thôn Aching, mặt bằng bố trí dân cư và kè chống sạt lở đang được triển khai, dự kiến bố trí đất làm nhà cho 61 hộ với 280 nhân khẩu bị ảnh hưởng trong tháng 10/2026.

Chủ tịch UBND xã Tây Giang Arất Blúi cho biết: Cùng với triển khai các phương án bố trí dân cư lâu dài, địa phương đã xây dựng phương án ứng phó theo từng cấp độ, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra trong mùa mưa bão. Các khu vực có nguy cơ sạt lở được rà soát, theo dõi thường xuyên để khi xuất hiện dấu hiệu bất thường có thể chủ động di dời người dân đến nơi an toàn. Xã cũng chuẩn bị lực lượng tại chỗ, các điểm sơ tán, lương thực, thực phẩm, nước uống và thuốc men, đồng thời bố trí phương tiện để vận chuyển người dân, tài sản khi cần thiết.

“Mục tiêu trước hết là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; khi có tình huống xảy ra, lực lượng và phương tiện phải sẵn sàng, người dân được di dời kịp thời, có nơi ăn ở, chăm sóc y tế và các điều kiện thiết yếu trong thời gian tránh trú”, ông Arất Blúi nhấn mạnh.

Từ việc chuẩn bị vật tư, nhân lực của ngành điện đến rà soát điểm nguy hiểm, bố trí nơi sơ tán và từng bước tái định cư người dân, các xã phía Tây Đà Nẵng đang chuyển trọng tâm phòng, chống thiên tai theo hướng chủ động hơn. Trong điều kiện mưa lũ ngày càng khó dự báo, sự chuẩn bị từ sớm và khả năng ứng phó ngay tại cơ sở được xem là yếu tố quan trọng để hạn chế thiệt hại, trước hết là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.