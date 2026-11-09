Chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ

Chủ động ứng phó với mưa lớn, sạt lở (Ảnh minh họa).

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải khẩn trương rà soát phương án phòng, chống thiên tai, tập trung kiểm tra các tuyến giao thông trọng yếu, khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng, sạt lở và những vị trí có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ.

Đối với lĩnh vực đường bộ, các đơn vị quản lý đường bộ phải bố trí lực lượng trực tại những vị trí xung yếu, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị và vật tư dự phòng để kịp thời xử lý sự cố. Công tác phân luồng, điều tiết giao thông cần được triển khai từ sớm, kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Trong lĩnh vực đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa và hàng không, các đơn vị được yêu cầu tăng cường kiểm tra hạ tầng, theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh hoạt động vận tải nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, sẵn sàng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có tình huống phát sinh.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, việc chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời với thiên tai không chỉ góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông mà còn bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.