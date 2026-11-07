Chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở tại Trung bộ

Công điện nêu, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong mấy ngày tới, tại khu vực Trung bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, đặc biệt nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Trong bối cảnh tác động của El Nino, thiên tai diễn biến phức tạp, mực nước nhiều hồ chứa trong khu vực đang ở mức thấp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành có liên quan và chủ tịch UBND các tỉnh, thành chủ động chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn có thể gây lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo chủ tịch UBND các tỉnh, thành báo cáo cấp ủy và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Thường trực Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thiên tai; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân; chủ động chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành chủ động sơ tán, di dời dân cư ra khỏi những khu vực nguy hiểm; chỉ đạo các quân khu, quân đoàn, các đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với các lực lượng kịp thời hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả, cứu hộ cứu nạn.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng công an địa phương hỗ trợ sơ tán người dân, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường bị ngập lụt sâu, sạt lở và chi viện khi có đề nghị của địa phương.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Công thương chỉ đạo các đơn vị chức năng, các cơ quan khoa học tính toán các phương án điều tiết hồ chứa; chỉ đạo, hỗ trợ địa phương trong công tác vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, bảo đảm vận hành hợp lý, khoa học để vừa đảm bảo an toàn hồ đập, an toàn chống lũ cho hạ du, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước, nhất là trong bối cảnh dự báo nguy cơ thiếu nước trong mùa khô tới do tác động của El Nino...