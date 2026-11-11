Chủ động ứng phó mưa lũ, bảo vệ tính mạng nhân dân

Với phương châm “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương”, cấp ủy, chính quyền các cấp đã đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Sông Trường, đoạn chảy qua xã Trà My nước chảy xiết, đục ngầu. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Mấy ngày nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa to, có nơi mưa rất to. Theo ghi nhận từ các cơ quan chức năng, lượng mưa lớn trút xuống liên tục trong nhiều giờ liền đã đẩy mực nước trên các sông, suối dâng cao, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều khu dân cư, sạt lở trên nhiều tuyến đường giao thông quan trọng.

Tại các xã vùng cao, địa hình hiểm trở với độ dốc lớn đã làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất đá. Hàng loạt điểm sạt lở xuất hiện trên các tuyến quốc lộ 40B, quốc lộ 24C và các tuyến đường liên thôn, liên xã, khiến khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng giao thông, tại nhiều khu, điểm dân cư ở các xã như: Trà My, Trà Tân, Trà Leng, Trà Linh, A Vương… đã xuất hiện các điểm sạt lở đe dọa đến tài sản và nhà cửa của người dân. Nhiều hộ gia đình tại các thôn đã phải chứng kiến những mảng tường bị sạt lở, nhà phụ và khu công trình vệ sinh bị hư hỏng do đất đá tràn vào. Đời sống sinh hoạt của đồng bào vùng cao bị đảo lộn hoàn toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các tại các địa phương chịu ảnh hưởng như: xã Trà Tân và xã Trà My, việc ứng phó đã được triển khai với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Tại xã Trà Tân, mưa lớn kéo dài từ sáng ngày 11/11/2026 đã gây ra hàng loạt điểm sạt lở đất tại khu vực ngã ba đường Trường Sơn Đông, khu vực cầu Ông Bằng, cầu Nước Vin trên Quốc lộ 40B cùng nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà Tân đã kích hoạt ngay phương án ứng phó thiên tai, duy trì nghiêm chế độ trực ban và huy động lực lượng “4 tại chỗ”. Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, cho biết: Chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng công an, dân quân và lực lượng xung kích bám sát địa bàn, cắm biển cảnh báo, giăng dây tại các ngầm tràn, điểm sạt lở nguy hiểm; đồng thời, xã kiên quyết triển khai sơ tán khẩn cấp 39 hộ với 165 nhân khẩu tại các vùng có nguy cơ cao về sạt lở và ngập lụt đến nơi an toàn.

Ông Chiến cũng thông tin thêm, trong lúc thiên tai hoành hành, lực lượng chức năng đã kịp thời huy động máy móc, xe múc khẩn trương thông tuyến sạt lở trên Quốc lộ 40B để đưa một sản phụ chuyển dạ đến Trung tâm Y tế khu vực và chuyển tiếp xuống Bệnh viện Phụ sản nhi Quảng Nam an toàn.

Hiện nay, trên địa bàn xã Trà Tân đang tiếp tục có mưa lớn, nước lũ trên các sông suối dâng cao, nước bão hoà trong đất cao, nguy cơ xảy ra sạt lở đất rất cao. Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục chỉ đạo huy động các lực lượng Quân sự, Công an, Ban nhân dân các Thôn, các Hội, đoàn thể phối hợp triển khai vận động, di dời các hộ dân ở vùng có nguy cơ cao ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn theo Phương án di dời đã được ban hành; đồng thời, bố trí lực lượng, trang thiết bị tại chỗ, tiếp tục theo dõi mọi diễn biến và biện pháp ứng phó kịp thời.

Tương tự, tại xã Trà My, mưa rất to trong suốt 24 giờ qua cũng đã gây ra tình trạng ngập lụt tại nhiều khu vực như: thôn Long Sơn, Trà Sơn, Đồng Trầu, Đồng Trường, Dương Hòa và làm sạt lở nghiêm trọng các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 40B tại Km 55 và Quốc lộ 24C tại điểm Km 89+450 với hàng trăm mét khối đất đá sạt lở, chia cắt giao thông tạm thời. Hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do nhà cửa bị hư hỏng một phần công trình phụ, hoa màu bị ngập úng.

Trao đổi về công tác khắc phục và hỗ trợ nhân dân, ông Nguyễn Hữu Sự, Phó Chủ tịch UBND xã Trà My, thông tin: "Ngay khi thiên tai xảy ra, xã đã duy trì 100% quân số ứng trực, huy động lực lượng bám sát địa bàn để hỗ trợ người dân sơ tán khẩn cấp khỏi các vùng trũng thấp và có nguy cơ sạt lở cao.

Đến trưa ngày 11/11/2026, địa phương đã triển khai sơ tán sơ bộ khoảng 90 hộ dân đến nơi ở an toàn tại nhà người thân hoặc trụ sở thôn. Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý đường bộ tập trung máy móc khắc phục các điểm sạt lở; đồng thời, tuyên truyền người dân tuyệt đối không chủ quan, không đi lại qua các khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng trong những giờ tới".

Sự chủ động, quyết liệt và bám sát cơ sở của hệ thống chính trị tại Trà Tân và Trà My đang góp phần quan trọng giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, sớm ổn định đời sống nhân dân vùng cao.

Ghi nhận tại các địa bàn miền núi Đà Nẵng, dù gặp nhiều khó khăn do địa hình chia cắt và thời tiết diễn biến khó lường, nhưng các lực lượng lực lượng vũ trang (công an, quân đội) và các tổ xung kích phòng chống thiên tai vẫn đang căng mình bám trụ tại các điểm xung yếu. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp tiếp tục duy trì nghiêm ngặt chế độ trực chiến, theo dõi sát sao bản tin dự báo thời tiết; đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân không chủ quan trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Tại tỉnh Đắk Lắk, tối 11/11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phương án ứng phó mưa lớn, lũ lụt, gió mạnh, sóng lớn trên biển; vận hành điều tiết nước qua tràn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên lưu vực các sông trên địa bàn.

Theo đó, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, đặc biệt là khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các xã, phường ở vùng hạ du hồ chứa và vùng hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ khẩn trương thông báo kịp thời tình hình xả nước qua tràn các hồ thủy điện, thủy lợi, truyền tải ngay đến từng hộ dân qua loa truyền thanh, nhóm Zalo thôn, tổ dân phố để kịp thời di dời người, tài sản, gia súc đến nơi an toàn.

Các địa phương lập chốt, bố trí lực lượng canh gác các ngầm, tràn, cầu, đoạn đường ngập sâu, sạt lở (Quốc lộ 19C, Quốc lộ 29, đường liên thôn, liên xã); tuyệt đối cấm người và phương tiện qua lại khi nước ngập, chảy xiết; cấm đánh bắt cá, khai thác cát, chăn thả, canh tác, đặt bẫy tại lòng sông, suối, hạ lưu tràn xả lũ; dừng thi công, khai thác khoáng sản ở nơi nguy hiểm; kiểm tra hồ chứa nhỏ, đê bao; chuẩn bị sẵn xuồng, phương tiện, vật tư tại chỗ, nhất là nơi dễ bị chia cắt; căn cứ thực tế quyết định cho học sinh nghỉ học.

Các xã, phường ven biển phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thống kê, nắm chắc số lượng, vị trí tàu thuyền, thúng chai, phương tiện nhỏ, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản; thông báo, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đầm, vịnh vào nơi neo đậu an toàn; không cho tàu thuyền, phương tiện nhỏ ra khơi khi gió mạnh, sóng cao; yêu cầu người trên lồng bè, chòi canh lên bờ trước khi trời tối, gia cố, chằng buộc phương tiện, thu hoạch sớm nếu có thể; tạm dừng tắm biển, du lịch biển, đò ngang, bến thủy nội địa, hoạt động ven bờ khi sóng lớn.

Các chủ hồ thủy điện, thủy lợi (trên lưu vực sông Ba, sông Kỳ Lộ) tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa; theo dõi liên tục lượng mưa và lưu lượng nước về hồ; tăng, giảm lưu lượng xả từng bước, không xả đột biến, không xả vượt lưu lượng nước về hồ gây bất lợi cho hạ du; không đánh đổi an toàn công trình, an toàn hạ du để tích nước. Các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh bố trí lực lượng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông, suối khu vực phía Đông Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lên. Trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch, mực nước lũ dao động ở mức báo động 1 - báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông, suối tại khu vực các xã: Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa và phường Đông Hòa, phường Phú Yên.