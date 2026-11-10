Chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm giao thông an toàn tại miền trung và Tây Nguyên

Sạt lở ta-luy dương, trên tuyến Quốc lộ 12C tại Km41+700 thuộc xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh gây tắc đường xảy ra vào chiều tối 9/11. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Các tuyến Quốc lộ do Trung ương quản lý cơ bản thông suốt

Theo báo cáo nhanh ngày 10/11/2026 của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, nhờ chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó từ sớm, đến nay, giao thông trên các tuyến Quốc lộ do Trung ương quản lý tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk cơ bản được duy trì an toàn, thông suốt. Chưa ghi nhận tình trạng ách tắc giao thông kéo dài do ngập lụt hoặc sạt lở trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài đã gây ảnh hưởng đến một số công trình hạ tầng giao thông do địa phương quản lý, làm phát sinh các điểm ngập úng, sạt lở và ách tắc cục bộ tại tỉnh Quảng Trị và Thanh Hóa.

Tại Quảng Trị, theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh, có 3 vị trí xảy ra tình trạng tắc đường. Trong đó, 2 vị trí sạt lở ta-luy dương gây ách tắc giao thông tại Km30+900 trên Quốc lộ 9C và Km58+00 trên Quốc lộ 12C.

Ngoài ra, nước lũ dâng cao, gây ngập sâu khoảng 0,3m tại Km0+307 trên Quốc lộ 15D, khu vực cầu tràn ĐaKrông, xã La Lay, khiến phương tiện không thể lưu thông qua vị trí này.

Trước tình hình trên, đơn vị quản lý đường bộ địa phương đã tổ chức rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực tại hiện trường để hướng dẫn, cảnh báo người tham gia giao thông, bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển.

Thanh Hóa có 7 vị trí giao thông bị ảnh hưởng

Cầu Bái Sim trên tuyến Nghi Sơn-Bãi Trành xảy ra sự cố xói lở mố cầu, sụt lún đường đầu cầu sau mưa lớn. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Tại Thanh Hóa, theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh, mưa lớn gây ách tắc giao thông tại 7 vị trí trên các tuyến đường do địa phương quản lý, trong đó có sự cố sụt lún đường dẫn đầu cầu Bái Sim, ngập nước trên Quốc lộ 45 và một số tuyến đường tỉnh.

Cụ thể, tại Km24+987 trên đường Nghi Sơn-Bãi Trành, thuộc địa bàn xã Thanh Kỳ, đường dẫn đầu cầu Bái Sim phía mố M2 bị sụt lún từ khoảng 3 giờ ngày 9/11/2026, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua cầu.

Trên Quốc lộ 45, đoạn từ Km102+800 đến Km103+400 xảy ra ngập sâu khoảng 0,4m, gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, trên các tuyến đường tỉnh ĐT.505, ĐT.512, ĐT.520B và ĐT.525 ghi nhận 5 vị trí ngập sâu tại tuyến chính và các nhánh tuyến.

Để bảo đảm an toàn giao thông, các đơn vị quản lý đường bộ đã triển khai rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng hướng dẫn phương tiện tại những vị trí bị ngập, đồng thời tổ chức phân luồng từ xa đối với khu vực cầu Bái Sim.

Đối với sự cố sụt lún đường dẫn đầu cầu Bái Sim, phương án phân luồng được tổ chức nhằm bảo đảm kết nối giao thông giữa Khu kinh tế Nghi Sơn (Quốc lộ 1) và đường Hồ Chí Minh.

Theo đó, các phương tiện đi từ Khu kinh tế Nghi Sơn theo Quốc lộ 1 đến Km369+400, nút giao với Quốc lộ 47B, sau đó rẽ vào Quốc lộ 47B đến Km74+950, nút giao với ĐT.512. Tiếp tục di chuyển trên ĐT.512 đến Km13+250, ngã ba Chuồng, xã Công Chính, rẽ vào ĐT.505 và đi đến Km30+600 trên đường Nghi Sơn - Bãi Trành, tại ngã ba Thanh Tân, xã Thanh Kỳ, để tiếp tục hành trình về phía đường Hồ Chí Minh.

Theo chiều ngược lại, các phương tiện từ đường Hồ Chí Minh đi về Khu kinh tế Nghi Sơn di chuyển theo đường Nghi Sơn-Bãi Trành đến Km30+600, ngã ba Thanh Tân, rẽ vào ĐT.505; tiếp tục đến Km13+250, ngã ba Chuồng, xã Công Chính, chuyển hướng vào ĐT.512. Từ đây, phương tiện đi đến Km74+950, nút giao Quốc lộ 47B, rẽ vào Quốc lộ 47B và tiếp tục đến Km369+400 trên Quốc lộ 1 để trở lại hành trình.

Việc tổ chức phân luồng từ xa nhằm hạn chế phương tiện tiếp cận khu vực xảy ra sự cố, tránh ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện trong thời gian chờ khắc phục hư hỏng.

Duy trì ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ địa phương

Công ty 472 thu dọn đất đá tràn xuống đường. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Theo Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam cho biết: Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, theo dõi diễn biến thiên tai và tình trạng khai thác trên các tuyến đường bộ.

Đồng thời, Cục yêu cầu các đơn vị liên quan duy trì lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập lụt; kịp thời phát hiện, xử lý sự cố, tổ chức phân luồng và hướng dẫn giao thông khi cần thiết.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng chủ động chuẩn bị phương án phối hợp, hỗ trợ nhân lực, phương tiện và thiết bị cho các địa phương trong trường hợp phát sinh tình huống vượt quá khả năng xử lý tại chỗ.

"Với tinh thần chủ động, khẩn trương và quyết liệt, ngành đường bộ đang tập trung triển khai các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, hạn chế thấp nhất tình trạng gián đoạn giao thông, góp phần phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và nhu cầu đi lại của nhân dân", ông Nguyễn Thanh Hoài khẳng định.