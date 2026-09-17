Chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn vùng ven sông Đáy

Tăng cường tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất

Theo UBND xã Hòa Xá, từ chiều 14-9, trên địa bàn có mưa vừa, mưa to. Từ 7h đến 17h ngày 17-9, lượng mưa đo được tại Vân Đình là 69,5mm, tại Ngoại Độ 48mm. Tổng lượng mưa cả đợt tại Vân Đình đạt 470,8mm, tại Ngoại Độ 420mm. Lúc 17h ngày hôm nay, mực nước sông Đáy tại Vân Đình ở mức 6,15m, tại Trạm bơm Ngoại Độ là 2,67m.

Chủ động triển khai biện pháp ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Lại Tấn

Trước diễn biến mưa lớn, UBND xã Hòa Xá đã ban hành văn bản thực hiện lệnh báo động I lũ sông Đáy, yêu cầu các lực lượng, các thôn và hợp tác xã nông nghiệp chủ động triển khai biện pháp ứng phó; duy trì thường trực 24/24 giờ để theo dõi tình hình. Xã đồng thời chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi Ứng Hòa tiêu rút nước đệm trên các tuyến kênh chính, tạo điều kiện để nước trong đồng tiêu thoát nhanh khi có mưa lớn. Lực lượng tuần canh, ứng trực cũng được bố trí tại các điểm canh đê, bảo đảm an toàn đê Tả Đáy.

Công tác tiêu nước được triển khai với nhiều trạm bơm cùng hoạt động. Trạm bơm Vân Đình vận hành 22 máy, công suất 8.000m³/máy/giờ; Trạm bơm Ngoại Độ 1 vận hành 10 máy, cùng công suất 8.000m³/máy/giờ; Trạm bơm Ngoại Độ 2 vận hành 5 máy, công suất 22.000m³/máy/giờ. Các hợp tác xã nông nghiệp cũng vận hành các trạm bơm do đơn vị quản lý và các trạm bơm dã chiến để tiêu nước ra sông Đáy.

Do mực nước sông Đáy đang ở mức cao trên báo động II, một số khu vực sản xuất nông nghiệp và khu dân cư trũng thấp tại Hòa Xá xuất hiện ngập úng cục bộ. UBND xã tiếp tục chỉ đạo vận hành các trạm bơm, khơi thông dòng chảy, tập trung tiêu úng, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Đến 17h ngày 17-9, Hòa Xá chưa ghi nhận sự cố về đê điều, điện và chưa có thiệt hại về người. Hiệnnay, các hợp tác xã nông nghiệp, có 30ha lúa và 10ha rau màu bị ngập úng.

Chủ động di dời người dân tại khu vực nguy cơ ngập sâu

Tại xã Vân Đình, ngày 17-9, lãnh đạo UBND xã cùng lãnh đạo Phòng Kinh tế và các lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ, ngập úng tại một số khu vực. Đoàn công tác kiểm tra Trạm bơm Ngọ Xá, khu dân cư Ngọ Xá, các khu vực phía bờ sông Đáy, khu vực đê bối, trang trại rau sạch tại thôn Vĩnh Lộc và một số diện tích sản xuất nông nghiệp.

Lực lượng chức năng xã Vân Đình hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản. Ảnh: Lại Tấn

Qua kiểm tra, mực nước tại một số khu vực tiếp tục dâng, nhiều diện tích lúa, hoa màu đã bị ngập úng. Đặc biệt, tại một số khu dân cư phía bờ sông Đáy, nước dâng cao gây ngập. Trước tình hình đó, UBND xã yêu cầu các lực lượng chức năng, các thôn và bộ phận liên quan khẩn trương rà soát những hộ dân có nguy cơ bị ngập sâu, chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Tại các điểm có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, xã đã chỉ đạo di dời trên 100 hộ dân cùng đồ đạc, tài sản thiết yếu lên các khu vực cao hơn; ưu tiên đưa người dân lên tầng 2 hoặc những vị trí an toàn.

Một số diện tích cây trồng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Lại Tấn

Đối với khu vực đê bối, qua kiểm tra nhận định hiện có nguy cơ tràn. UBND xã yêu cầu các lực lượng được phân công duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, kiểm tra các tuyến đê, bờ bao và điểm xung yếu; chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, sẵn sàng triển khai phương án “4 tại chỗ” khi có tình huống xảy ra.

Các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với các thôn, tổ dân cư cập nhật tình hình, cảnh báo người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu; đồng thời chủ động bảo vệ các công trình trọng yếu, hệ thống tiêu thoát nước, trạm bơm và diện tích sản xuất nông nghiệp. Trong những giờ tới, xã Vân Đình tiếp tục duy trì lực lượng trực, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

UBND xã khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, chủ động di chuyển người già, trẻ em và những người cần hỗ trợ đến nơi an toàn khi có yêu cầu; kê cao, di chuyển tài sản, phương tiện, vật dụng thiết yếu. Các hộ dân ven sông Đáy, khu vực đê bối và những điểm có nguy cơ ngập sâu cần sẵn sàng thực hiện di dời khi chính quyền yêu cầu, không tự ý quay lại khu vực nguy hiểm khi tình hình chưa bảo đảm an toàn.

Xã Vân Đình đã di dời trên 100 hộ dân cùng đồ đạc, tài sản thiết yếu. Ảnh: Lại Tấn

Cùng với đó, các thôn, hợp tác xã tiếp tục tuyên truyền, cập nhật diễn biến mưa lũ đến người dân, nhất là các hộ ở khu vực thấp trũng, ven sông; theo dõi diện tích lúa, hoa màu, chuồng trại chăn nuôi để có phương án phòng, chống kịp thời, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.