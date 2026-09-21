Chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân

Công điện nêu, những ngày qua, tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ xảy ra mưa lớn kéo dài, diện rộng, gây lũ lớn trên một số sông, ngập sâu khu vực ven sông, vùng thấp trũng và đô thị; ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, cô lập một số khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Mưa lớn gây ngập, sạt lở, chia cắt nhiều bản làng ở Nghệ An. Ảnh: ĐỨC HẢI

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, tình trạng ngập lụt khu vực thấp trũng, ven sông ở Hà Nội, Ninh Bình tiếp tục diễn ra. Khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ có thể xảy ra mưa lớn, gây ngập sâu, sạt lở đất; lũ trên sông Cửu Long có thể lên mức báo động 1…

Để chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và các bộ, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời khắc phục nhanh nhất hậu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công thương và các địa phương chỉ đạo vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du…

Bộ Quốc phòng chủ động huy động thiết bị bay không người lái hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, di dời dân cư đảm bảo an toàn.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hạn chế thiệt hại đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập tại các khu vực bị ngập sâu chia cắt; bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các trục giao thông chính.