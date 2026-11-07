Chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn người dân miền trung

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8 đến đêm 11/11, Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 100-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Mưa lớn có thể gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các sông, suối nhỏ.

Đáng chú ý, trong bối cảnh El Nino tác động, thiên tai diễn biến phức tạp, mực nước nhiều hồ chứa trong khu vực đang ở mức thấp, việc tổ chức ứng phó cần tính toán đồng thời yêu cầu phòng, chống lũ và bảo đảm nguồn nước phục vụ mùa khô tới. Trước tình hình đó, Công điện yêu cầu các địa phương, bộ, ngành liên quan chủ động triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Chính quyền địa phương trực tiếp chỉ đạo ứng phó

Trong Công điện, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk báo cáo cấp ủy và trực tiếp chỉ đạo triển khai ngay công tác ứng phó trên địa bàn. Trong đó, rà soát phương án phòng, chống mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại các khu vực thường xuyên có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt; phân công lãnh đạo trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Cùng với chuẩn bị lực lượng, phương tiện, các địa phương phải thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nguy cơ thiên tai đến người dân; tổ chức sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt quan tâm người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Công tác bảo đảm an toàn giao thông cũng được đặt ra với yêu cầu bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ người dân; tuyệt đối không để người và phương tiện đi qua ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn.

Căn cứ tình hình thực tế, địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lớn, ngập lụt; thông báo nguy cơ thiên tai đến chủ các công trình xây dựng, khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn. Đồng thời, tổ chức trực ban, triển khai phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động; kịp thời khắc phục hậu quả, hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt nếu xảy ra.

Phối hợp lực lượng, bảo đảm vận hành hồ chứa an toàn

Thủ tướng cũng giao Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thiên tai, dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ tới các cơ quan chức năng, người dân; chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng quân sự địa phương sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm, huy động các đơn vị phối hợp hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán người dân, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở và chi viện địa phương khi có đề nghị.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là bảo đảm vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện an toàn, hợp lý. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Công thương chỉ đạo các đơn vị chức năng, cơ quan khoa học tính toán phương án điều tiết, vừa bảo đảm an toàn hồ đập, chống lũ cho hạ du, vừa khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước, nhất là trước nguy cơ thiếu nước mùa khô tới do El Nino.

Các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ chủ động triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn người, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực quản lý. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tăng cường thông tin về tình hình thiên tai, công tác chỉ đạo ứng phó, phổ biến kỹ năng phòng tránh mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cho nhân dân.

Văn phòng Chính phủ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện, phối hợp các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo Thủ tướng chỉ đạo xử lý những vấn đề đột xuất, phát sinh.