Chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân

Công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, tình trạng ngập lụt tại khu vực thấp trũng, ven sông ở Hà Nội, Ninh Bình tiếp tục diễn ra.

Dự báo lượng mưa ở Bắc Bộ tháng 10 cao hơn trung bình nhiều năm. Ảnh: TTXVN

Để chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, nhất là Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng cùng các địa phương bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua và dự báo bị ảnh hưởng mưa lũ những ngày tới tập trung huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực còn bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói. Triển khai các biện pháp ứng phó ngập úng ở đô thị, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất; sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó. Phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương chỉ đạo vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du, đồng thời chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, nhất là trong bối cảnh nước ta có thể chịu tác động của El Nino mạnh trong thời gian tới. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ; vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy điện.

Bộ Quốc phòng chủ động huy động thiết bị bay không người lái (UAV) hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, di dời dân cư bảo đảm an toàn. Bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương... (HOÀNG XUÂN)

* Ngày 21-9, theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hiện vẫn còn gần 5.100 nhà bị ngập (Ninh Bình gần 1.790; Hà Nội hơn 3.310), 31 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng (Ninh Bình 10, Hà Nội 7, Phú Thọ 10, Thanh Hóa 4)...

Do ảnh hưởng của mưa lũ, các tuyến đê trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa đã xảy ra 6 sự cố đê điều (Hà Nội 1, Ninh Bình 3, Thanh Hóa 2). Các địa phương đã hoàn thành việc xử lý giờ đầu với giải pháp trải bạt chống xói, đóng cọc tre và đắp bao tải đất gia cố mái đê. Các điểm sạt lở, ngập lụt gây ách tắc giao thông ở các địa phương những ngày qua đã cơ bản được khắc phục, giúp giao thông hoạt động trở lại. (NGỌC HÀ)